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北韓76週年國慶　習近平致賀電：願深化戰略溝通

▲▼金正恩與習近平。（圖／路透）

▲金正恩與習近平。（圖／路透）

文／中央社

中共中央總書記習近平今天就北韓國慶76週年向北韓領導人金正恩致賀電。習近平表示，新時期新形勢下，中方將繼續從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，願與北韓深化戰略溝通。

俄烏戰爭爆發後至今，北韓與俄羅斯關係日益密切，而北韓與中國之間的關係則略顯疏遠。因此，習近平在時隔9個月後再度向金正恩發賀電，仍引起外界關注。上一次中方向北韓發賀電是在今年1月1日。

據中國外交部網站消息，習近平以頭銜「中共中央總書記」、「國家主席」的名義就北韓國慶76週年向朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩致賀電。

習近平說，今年是中朝建交75週年暨「中朝友好年」。新時期新形勢下，中方將繼續從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，願與北韓深化戰略溝通，加強協調合作，共同維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係，共同推進社會主義事業，為兩國人民帶來更多福祉，為促進地區和世界的和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

他形容，中朝兩國山水相連，傳統友誼歷久彌堅。

習近平也表示，相信在金正恩為首的朝鮮勞動黨領導下，北韓人民一定能在推進北韓社會主義事業的征程中不斷奪取新的更大勝利。

另據朝中社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在7日也向金正恩致賀電，高度評價俄朝關係基於睦鄰友好的良好傳統發展，並已達到較高水平。

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