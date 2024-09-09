遊客淹沒桑托里尼！希臘擬徵郵輪稅710元　解決過度旅遊

▲桑托里尼正面對過度旅遊問題，因此政府決定增加稅收，避免遊客湧入希臘，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

希臘計劃在夏季旅遊旺季期間對乘坐郵輪前往米克諾斯（Mykonos）和桑托里尼（Santorini）的遊客徵收20歐元（約新台幣710元）的郵輪稅，以應對過度旅遊的問題。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，政府增加新稅收的政策是為了保護這些深受旅客歡迎的島嶼的環境和基礎設施。

綜合外媒報導，米佐塔基斯指出，希臘沒有出現結構性過度旅遊問題，主要集中在一年中的特定幾周或月份，而且受影響的地區也只有米克諾斯和桑托里尼等熱門景點。這2個地方在旅遊高峰期間面臨巨大的遊客壓力，尤其是來自郵輪的遊客數量，使當地的基礎設施不堪重負。

為了儘早解決問題，米佐塔基斯表示，政府將限制郵輪同時到達某些目的地的數量，對環境保護和水資源短缺問題加強管理，並將部分新徵收的郵輪稅收入用於改善當地基礎設施。此外，希臘政府還計劃增加短期租賃稅，並限制在雅典市中心發放新短期租賃許可證，以增加永久居民的住房供應。

報導稱，希臘是一個高度依賴旅遊業的國家。單只2023年一年，希臘就迎來了3100萬名遊客，為其旅遊業帶來約200億歐元（約新台幣7105億元）的收入。然而，希臘也希望在保護旅遊目的地與促進經濟成長之間尋求平衡。