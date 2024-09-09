人行道石磚怪怪的！博物館員一看驚見魚化石　比恐龍還早1.4億年

▲蘇格蘭一名博物館員在當地人行道上意外發現一塊魚類化石。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

人們在行走時不太有機會低頭觀察腳下的路，但蘇格蘭最近有一名博物館員走在路上時，注意到地磚的花紋十分奇特，仔細觀察後赫然發現那竟是一塊遠古魚類化石，年份甚至比恐龍還早了1.4億年，令當地居民和科學家都感到十分震驚。

據BBC報導，蘇格蘭國家信託基金會博物館員工瑞安（James Ryan）此前在因弗尼斯（Inverness）散步時，意外發現市中心某住宅外的人行道有一塊石磚花紋長得十分奇特，於是他蹲下仔細一看，卻震驚發現那竟是一塊遠古魚類化石。

瑞安表示，他知道過去人們曾在格拉斯哥和愛丁堡的人行道上發現過魚類化石，但這是因弗尼斯首次有魚類化石的出現。瑞安隨即將自己的發現告訴一位研究化石的古生物學家，但對方和因弗尼斯博物館都不知道這些化石的存在。

儘管如此，研究最後證實，這些化石其實來自開斯奈斯石板（Caithness）。它是在北部高地的巨大淡水湖底形成，而瑞安發現的化石最早可以追溯到3.85億年前的泥盆紀（Devonian），比恐龍還早1.4億年，而且上面還保存了清晰的鰭的證據。目前，當局正對這些化石展開進一步研究，以揭示更多關於遠古時期生命的線索。