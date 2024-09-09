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大陸 大陸焦點 特派現場

海口國家級古木「60年花梨王」被颱風吹倒　樹主痛心：上一棵賣千萬

▲▼海口國家級古木「60年花梨王」被颱風吹倒。（圖／翻攝極目新聞）

▲海口60年「花梨王」被颱風吹倒。（圖／翻攝極目新聞）

記者許力方／綜合報導

今年度的「風王」、第11號摩羯侵襲中國大陸，成為1949年以來登陸中國最強秋颱。海南海口市災情慘重，有一棵被列為「國家古樹名木」的60年降香黃檀（別名黃花梨）「花梨王」應聲倒下，收藏者痛心，因為之前隔壁那一棵黃花梨賣出高達264萬人民幣（約台幣1193萬元）的價格。

摩羯維持強颱之姿長達64小時，先後「四次登陸」菲律賓呂宋島、海南文昌、廣東徐聞及越南廣寧，驚人雨量重創中國大陸，海口最大的黃花梨樹不敵強風被吹倒，影片吸引網友關注。這棵黃花梨枝葉茂盛，歷經颱風天，「連根斷裂」脫離地表，樹枝還砸中停在旁邊的白色汽車。

▲▼海口國家級古木「60年花梨王」被颱風吹倒。（圖／翻攝極目新聞）

這棵樹齡60年的黃花梨掛有「國家古樹名木牌」，2019年由海口市政府頒發，位列四大名木之一，為中國國家二級保護植物。收藏者洪林受訪時提到，倒下的黃花梨和之前枯死的那一棵黃花梨是種在一起的，上一棵拍賣賣出1193萬元的高價，這棵黃花梨樹圍有170釐米，巨大的軀體幾乎可說是海口「花梨王」，依據他的經驗，估計市價也可賣到1100萬元左右。

陸媒報導，海南黃花梨是中國特有的國家二級保護野生植物，也是木材市場價格最貴的紅木樹種，木料論斤賣，人稱「木黃金」，野生黃花梨只出現在海南島，數量稀少。根據記載，野生黃花梨一般生長在350公尺以下的山坡，需要數十年至上百年時間，才能形成較大且優質的樹芯，過程中樹木自重擠壓，加上長年颱風搖擺樹體，成就獨特紋理。

2023年一件黃花梨大型桌架在北京拍賣，起拍價2900萬人民幣（約台幣1.31億元），最終以5520萬人民幣（約台幣2.49億元）成交。

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