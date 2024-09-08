青年咖啡師創新手眼訓練　83歲長者「蚊香繞圈」比賽沖咖啡

▲咖啡師江俊逸29歲與均歲83歲的據點長者，年齡差距將近一甲子，但他詼諧授課內容及流利的台語相當受歡迎 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

誰說人老、高齡就沒用？嘉義縣中埔鄉裕民社區發展協會開辦巷弄長照站C據點邁入第七年，結合據點課程資源豐富的健禾人文關懷協會，引進青年人力及師資，每年、每季開辦新奇的課程內容吸引長者，藉由各部會挹注經費打造場館及人力培訓課程，今年邀請在嘉義市開設時尚咖啡館「咖啡感獸」的29歲國際咖啡師江俊逸到課，用蚊香繞圈沖泡咖啡，讓均歲83歲的社區長輩學習手眼協調。

江俊逸說，第一次授課長者，有別於過去年輕學員較具咖啡基礎概念，面對長者的課程將以實務為主，讓他們可以快速進入沖煮狀況，讓咖啡也可以很簡單;但手沖咖啡注重水流穩定性，突發奇想讓長輩挑戰用「蚊香練手沖咖啡」 ，練習手部穩定度、協調性及眼力專注，未來將有助於咖啡沖泡的手部穩定。

▲長者藉由蚊香練習沖泡咖啡的手部穩定及專注力 。（圖／記者翁伊森攝）

健禾人文關懷協會表示，藉由自辦社區據點或是協助社區規劃課程，打破懷舊傳統的授課方式，引進年輕老師及經驗豐富業師規劃創新、具活力的據點課程，讓高齡者可以跟年輕世代彼此激盪，藉由課程互動更有話題，也算另類的青銀共融。

裕民社區表示，近年藉由公益彩券等經費挹注下特別打造咖啡及烘焙「職人」課程，就是希望結合水土保持署亮點計畫及縣府社規師計畫的全齡園區，讓咖啡館跟

▲江俊逸藉由蚊香練習沖泡咖啡的串連起他跟社區長者的話題 。（圖／記者翁伊森攝）

▲授課講師江俊逸課堂分享咖啡沖泡技巧 。（圖／記者翁伊森攝）

▲學員不分男女都藉由蚊香練習沖泡咖啡的手部穩定及專注力 。（圖／記者翁伊森攝）