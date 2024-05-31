廢校變身食農教育新場域兼社區照顧 　獲2024全球卓越建設銀獎

▲▼ 布袋鎮正義國小廢校變身食農教育新場域 兼具社區照顧機能獲2024全球卓越建設獎銀獎 。（圖／農村水土保持署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮的正義國小重新「復校」了！農村水保署與菜舖社區居民同心合作，以舊正義國小校舍為中心，將周邊擴展為具休閒遊憩與綠色療癒功能的體驗場域，結合農產地景轉型友善農作，更進一步推廣一系列從田園到餐桌的食農教育活動。廢棄校園搖身一變，成為既能照顧在地長者，又能販售「菜舖好農」產物，還能提供學子與遊客五感體驗食農教育的多功能場域，代表臺灣參加有全球建築公共工程奧斯卡之稱的全球卓越建設獎，並在世界各國激烈的競爭中脫穎而出，榮獲2024全球卓越建設獎(FIABCI World Prixd Excellence Awards)的最佳環境文化類銀獎殊榮，昨(30)日於新加坡濱海灣花園授獎。

▲布袋鎮菜舖社區正義國小教育場域環境改善二期工程獲得最佳環境文化類銀獎-，傅桂霖分署長代表出席授獎 。（圖／農村水土保持署提供）



嘉義縣布袋鎮菜舖社區發展協會蔡吉隆理事長指出，正義國小建校距今已有60餘年，是陪伴在地六、七年級居民學習成長的母校，後因廢校而無人管理，空間環境雜亂無章，除危害周邊農田外，更成為社區治安的隱憂，美好童年回憶也被蔓生的雜草淹沒。近年在水保局農村再生的輔導下，與嘉義縣政府、布袋鎮公所等單位攜手合作，加上菜舖鄉親出力支持，逐步整理廢棄校舍及修復設施、整體營造周邊環境，終於將正義國小成功轉型為支持「作伙吃有厝味」老人食堂、「菜舖好農」青農基地，以及學童食農教育的多功能場域，繼續陪伴老中青三代的菜舖居民度過精彩的農情生活。

▲布袋鎮菜舖社區正義國小教育場域環境改善二期工程獲得最佳環境文化類銀獎-，傅桂霖分署長代表出席授獎 。（圖／農村水土保持署提供）



正義國小周邊環境改善工程係以分期分區方式營造，整體設計理念包含建構可串聯校舍與校園的步行動線，提供全齡使用者散步休憩的服務設施，因此步道設計特別重視透水、止滑與平整性，另為兼顧友善環境生態與景觀綠化，不但保留園區原有喬木，還加強大面積的綠覆植栽，融合周邊開闊的田間視野，能令人感到既放鬆又療癒。

▲2024全球卓越建設獎獲獎者於新加坡頒獎合影 。（圖／農村水土保持署提供）



其中，以生態觀察教育為主而增設了昆蟲屋、攀藤架與根系觀察箱等設施，而另一工區則以提供友善耕作功能為主，並以菜葉型態與脈絡為發想，勾勒兼具散步休憩與分區栽植功能的雙葉狀人行步道。社區至今已在這裡栽植了綠豆、葱、韮菜、金針花、萵苣、玉米、白花菜、九層塔、楊桃豆及百香果等多種無毒蔬果，創造出活潑有趣的耕作地景，而從栽植、採收到食材料理一系列活動，不但滿足了菜舖社區照顧長者的需求，還成為親子與學童食農教育的體驗基地。



農村水保署南投分署傅桂霖分署長表示，農村再生也輔導在地19位青農創立「菜舖好農」品牌，以正義國小為基地發展採集當季蔬果、曬越瓜脯、手作桑葚蜜餞等超過11種的食農教育體驗，可帶領體驗者感受滿滿趣味的鄉村農村風情。體驗路線推薦從24節氣鐵路公園出發，沿途參訪清朝乾隆時期興建、主祀甲二媽的聖天宮，欣賞外型特殊的百年榕樹，迎著微風遠眺滯洪池湖景生態，再到農園體驗採果樂，最後回到正義國小享用由當季食材料理的風味餐。預約體驗行程請洽詢菜舖社區發展協會(蔡吉隆理事長：0921-507197)。想知道更多資訊請上「農村小童」FB粉絲專頁查詢。