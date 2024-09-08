「白露」財神到！　5生肖財運旺

▲9月財神到。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

周六迎來24節氣的「白露」，塔羅牌老師艾菲爾表示，白露節氣財神到！9月生肖屬「鼠、龍、蛇、馬、猴」財運大好。

生肖鼠

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9月將會充滿機會，你們的事業運勢非常強勁，可能會有意想不到的好消息。例如工作上可能會得到升遷的機會，或在專案中獲得認可。

財運方面，投資和理財也會有好的回報，特別是那些勇於嘗試新計畫的人。人際關係也非常順利，你們的社交能力將幫助你們拓展重要的人脈。

在感情方面，單身者可能會遇到合適對象，有望開啟一段新的戀情。整體來說，9月是展現才華和實現目標的好時機，只要把握住這些機會，就能迎來許多正面的改變。

生肖龍

9月運勢極為旺盛，你們的事業發展將迎來重要轉捩點，可能會有新的專案或職位晉升機會。尤其是在團隊合作方面，你們的領導力和決策能力將會充分展現，這將有助於你們贏得同事和上司的認可。

財運方面，投資理財方面也有可觀收益，尤其是那些先前投入的項目，可能會帶來豐厚回報。感情運勢同樣不錯，單身者有機會遇到心儀的人，而已婚者則可以享受和諧的家庭生活。整體來說，9月能夠在各方面取得令人滿意的成果。

生肖蛇

9月是運勢的一個高峰期，你們在事業上將迎來更多機會和挑戰，這些都能帶來顯著職涯發展。特別是在關鍵項目或重要談判中，你們的智慧和敏銳洞察力將幫助你們成功。

財運方面，會有意外的財務驚喜，投資理財方面也能得到可觀收益。人際關係方面，你們能夠吸引更多支持和幫助，社交活動將會非常順利。

在感情方面，人際魅力提升，可能會遇到合適戀人，或在現有關係中增進感情。總體來說，9月將迎來一個充滿好運的月份，能夠實現許多預期目標。

生肖馬

9月將會充滿機會，你們的事業運勢非常強勁，可能會迎來新的專案或晉升機會，這些都有可能帶來豐厚的回報。在財運方面，你們可能會有意外的收入或投資回報，特別是那些曾經關注過的項目會有不錯收益。

人際關係方面，會吸引到更多貴人，能夠獲得他人的支持與幫助。感情方面，單身者有機會遇到值得交往的對象，而已有伴侶者則可以享受甜蜜的感情生活。整體來看，9月將擁有一個非常順利和成功的月份。

生肖猴

9月運勢將會非常好，在事業上，你們可能會迎來新的機會或晉升，特別是在團隊合作和創新方面表現突出，這將有助於你們在職業生涯中取得顯著進展。財運方面，有機會獲得意外收入或投資回報，特別是先前投入的項目可能會帶來豐厚利潤。

人際關係方面，你們的社交能力將非常強大，能夠建立和維護良好的人際網絡。感情方面，單身者有機會遇到合適的伴侶，而有伴侶者則會體驗到甜蜜和幸福的感情生活。整體來看，9月是一個充滿希望和機會的月份。

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