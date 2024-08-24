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文旦早收益處多！瑞穗早收柚已具採收潛力　比「白露」早18天

▲瑞穗鄉文旦透過早收栽培技術，今年8月中上旬果實品質已經超過市售品牌文旦標準。（圖／記者王兆麟攝，下同）

瑞穗鄉文旦透過早收栽培技術，今年8月中上旬果實品質已經超過市售品牌文旦標準。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部花蓮區農業改良場擴大瑞穗鄉文旦早收栽培技術推動，今年8月中上旬果實品質已經超過市售品牌文旦標準，同時水分飽滿、果汁率高，可在8月20日開始採收，比「白露」提早了18天。早收技術可以幫助農民避免颱風風險，雇工採收排程更有彈性，銷售時間更加充裕，還兼具優良品質，讓柚農獲益多更多。

花蓮農改場自去年起，與農糧署東區分署、瑞穗鄉農會等農政單位合作，在瑞穗鄉推動文旦早收栽培技術，示範面積50公頃，成效良好。今年持續擴大推動辦理，輔導農友按部就班做好整年度的早收管理措施，包括土壤改良、水分管理、整枝修剪、改進肥培與善用葉面施肥等各項精進的栽培技術。

▲瑞穗鄉文旦透過早收栽培技術，今年8月中上旬果實品質已經超過市售品牌文旦標準。（圖／記者王兆麟攝，下同）

早收文旦水分充足、果汁率達50%以上，甜度平均超過10度以上，果粒飽滿多汁口感優良。

經過一年的辛勞作業，今年8月上旬花蓮農改場取樣調查，各項數據都優於傳統栽培方式所生產的文旦，早收文旦水分充足、果汁率達50%以上，甜度平均超過10度以上，果粒飽滿多汁，口感優良，所以今年文旦提早到8月20日就具備採收潛力，比「白露」早了18天。

▲瑞穗鄉文旦透過早收栽培技術，今年8月中上旬果實品質已經超過市售品牌文旦標準。（圖／記者王兆麟攝，下同）

花蓮農改場假瑞穗鄉辦理「柚見早收百分百　好鮮原味作伙來」早收成果記者會。(圖／花蓮農改場提供)

花蓮農改場指出，今年文旦早收技術的推動，與去年相比具有以下幾項特色：首先是推動面積倍增，由花蓮縣擴及花蓮宜蘭兩縣、面積由50公頃倍增為100公頃，充分發揮技術擴散，促進產業發展的效益。其次是注重部落農業的特色，在去年7個早收推動小組之外，今年增加了5個專門由部落或原民合作社組成的推動小組，並且完成所有新增組員   個別的果園現場訪視與輔導。最後是早收技術成果的增長，去年度8月上旬果實甜度已超過11度的早收農友有9位，而去年已參加早收、今年第二年參與的農友，8月上旬甜度超過11度的人數增加為14位，顯示已有越來越多的農友，生產品質優異的文旦果品。

為了讓大家知道早收文旦的優點，及對文旦產業的助益，花蓮農改場於8月23日假瑞穗鄉辦理「柚見早收百分百　好鮮原味作伙來」早收成果記者會，請大家再接再厲，一起讓台灣文旦產業好上加好！

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