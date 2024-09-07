無牌汽車停放騎樓太超過　警方開單拖吊女車主咆哮推員警慘了

▲劉女以身體阻擋警方拖吊其違規停放騎樓的小客車，並咆哮動手推員警，被依妨害公務現行犯逮捕送辦。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局博愛所警員洪宇宏、林琮哲，9月3日下午2時許，執行巡邏勤務，獲報中西區開山路有違停，員警立即趕赴現場，發現67歲劉女將未懸掛車牌的自小客車，停放於住家前騎樓地，告知違規且影響行人通行，員警依法舉發通知實施拖吊時，劉女阻擋咆哮並動手推員警，被依妨害公務罪嫌現行犯逮捕送辦。

警方說，交通大隊拖吊人員執行拖吊作業之際，劉女卻以身體擋在該無牌車輛後方妨害拖吊人員執行拖吊，經員警多次告誡仍不配合，除大聲咆哮外，竟出手推執行勤務的洪員，警方通報支援員警到場協助，將劉女依妨害公務現行犯逮捕後送辦。

市警二分局表示，車主貪圖方便，把車直接停在騎樓，明顯違規，還影響行人通行，更可能導致用路人轉彎時視線受阻，甚至釀成交通事故。違規停車將依據道路交通管理處罰條例56條，處罰新台幣600元至1200元。另道交條例第12條第4項規定，汽車未懸掛車牌停放於道路，除了可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，禁止行駛以外，汽車還要當場移置保管並扣繳其牌照。