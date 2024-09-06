東森自然美亮相2024廣州美博會　王令麟：領航科技美容擁抱新藍海

▲ 東森自然美總裁王令麟出席2024廣州美博會，引領「AI科技·美業·大健康」新風尚 。（圖／東森自然美提供，以下）

記者任以芳／綜合報導

第65屆中國（廣州）國際美博會於2024年9月4到6日在廣州琶洲-中國進出口商品交易會展館舉行，擁有53年品牌優勢的東森自然美，走在科技美容前端，本次展出多樣人氣爆品廣受嘉賓觀眾高度關注。東森自然美總裁王令麟也表示，「AI科技·美業·大健康」是東森自然美帶動美業創新的核心發展理念，持續以先進的戰略、創新的產品佈局、優質的護理，進一步擁抱科技美容新藍海。

今年美博會有來自全球的優質美業品牌和創新成果集中展示，打造一場全球美妝美容產業盛宴。擁有53年品牌積澱的國民高質量美容連鎖品牌東森自然美，攜最新成果、科美護理、人氣爆品亮相B區9.1 E05展區，和多個國際高端美業品牌同場競美，吸引眾多嘉賓觀眾駐足參觀。

東森自然美總裁王令麟、東森自然美CEO鄭吉崇、東森自然美執行董事長王世均等領導也來到現場，與現場參會者共話行業先機，共同見證科技美容新體驗！





▲ 東森自然美於2024廣州美博會展區，吸引眾人目光。

美博會是亞洲區域內首屈一指的美容行業貿易盛會，指引著美業產業的未來前行方向。本屆美博會匯聚全球3800家優質企業，吸引數十萬專業觀眾齊聚於此，是一場不容錯過的美業年度超級盛會。



作為有著53年院線積澱的國民高質量美容連鎖品牌，此次亮相美博會，東森自然美旨在通過展示全新「AI科技·美業·大健康」三位一體品牌戰略、明星產品系列、先端科美護理和品牌加盟政策等，一方面以行業引領者角色傳遞科技賦能下的美業新生態，另一方面則觸達和開拓更多渠道加盟夥伴，展現品牌「向新發展」的蓬勃生命力。

▲ 總裁王令麟表示，東森自然美要做科技美容領航者，「AI科技·美業·大健康」是核心發展目標。

東森自然美總裁王令麟表示，「AI科技·美業·大健康」是東森自然美擺脫傳統增長路徑、以新質生產力帶動美業創新發展的核心發展理念。在數字化浪潮奮楫篤行、美業面臨新週期變革的趨勢下，「AI科技·美業·大健康」三位一體的經營業態正成為美業增量新的風口。

王令麟指出，大健康是美業生存的基石、AI科技是美業發展的未來，東森自然美以先進的戰略、創新的產品佈局、優質的護理，必將在發展中有效延伸服務觸角，成為推動東森自然美提升服務品質、推動轉型升級、促進高質量發展的新引擎，進一步擁抱科技美容新藍海。

▲ 東森自然美展示許多新品和王牌產品，走在科技美容前沿。

本屆美博會，東森自然美攜多款關於美麗與健康的新品和王牌產品亮相，這些新品不僅凝聚了品牌在美業科學研究領域的前沿科技成果，更融入了對消費者需求的深度洞察與市場趨勢的精准把握。

東森自然美產品齊綻展台，吸引了行業權威人士及眾多參展嘉賓咨詢瞭解，他們對東森自然美產品的創新性、功效性和市場前景給予了高度評價。

▲ 東森自然美NMN白藜蘆醇菁萃系列。

其中，作為東森自然美推出的全新高階護膚之作，NMN白藜蘆醇菁萃系列蘊含了多項成分創新與技術創新，其中就包括了先端抗老成分NMN、諾獎級成分MEV外泌體、反式結構純度99%的雙重白藜蘆醇。通過高能復配多管齊下，NMN白藜蘆醇菁萃系列實現高效抗氧、修護、舒緩三合一，為觀展嘉賓們多方位展示了自然美的護膚硬實力。

此外，即將於今秋發佈的NB-1標靶超水光精粹系列，也在本屆美博會中首次亮相。全新NB-1標靶超水光精粹系列以溫感進階、卓越配方、前沿技術，給予肌膚可持續的健康表現力。

▲ 東森自然美燕窩肽鮭魚精復合植物飲料。

不僅如此，東森自然美松露魚籽飲品、地龍蛋白納豆紅曲片等人氣健康食品，以及剛剛發佈的N-乙酰神經氨酸金頂側耳飲、岩藻多糖蛹蟲草球藻壓片糖果、燕窩肽鮭魚精復合植物飲料、雨生紅球藻鮭魚鼻軟骨復合植物飲料等新品也逐一亮相。

▲ 東森自然美燕剛發佈的N-乙酰神經氨酸金頂側耳飲。

近年來，東森自然美以數字時代更具融合性、更體現新內涵的新質生產力為導向，持續發力AI靶向院線護膚，在業內率先提出「AI科技·美業·大健康」的發展理念，探索實現產品賦能、科技創新、場景數智、產教融合、人才培養，鏈接市場與消費者對美麗的共同追求，為消費者帶來革命性的奢護新體驗，建立美業數智時代難以逾越的品牌護城河。

▲ 東森自然美與加盟夥伴緊密合作，一起為美的事業打拚。

美博會期間，憑借對科技創新的執著追求、對美業增量風口的敏銳洞察以及極具產品力的品牌積澱，東森自然美除了咨詢、體驗應接不暇，加盟合作也是捷報頻傳。東森自然美積極尋求與產業鏈上下游及跨領域夥伴的合作，旨在通過資源共享、技術交流與渠道拓展，構建更為緊密的美業新生態，為消費者提供更優質、更全面的美麗與健康解決方案。

▲ 東森自然美在業內率先提出「AI科技·美業·大健康」的發展理念，贏得加盟商、經銷商信賴與支持。

連續多年參展，東森自然美與更多加盟商、經銷商、消費者分享了「自然就是美」的無限魅力。未來，東森自然美將秉持「AI科技·美業·大健康」品牌發展理念，以更具品牌力、產品力、科技感、未來感的產品與服務，護航全生命週期健康美學，以美麗與健康領航者之姿進軍全球生技健康美容市場，引領健康美麗事業新的風尚！

