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新北黑警兼差開賭場、收賄討債！狠撈672萬　金流成鐵證被起訴

▲▼新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地方檢察署外觀（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方檢察署外觀（圖／記者黃哲民攝）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市警察局海山分局江翠派出所的陳姓巡佐，涉嫌包庇經營賭場、非法查詢個資幫人追債，甚至以假投資為由詐騙同仁數百萬，違法獲利高達672萬餘元。新北地檢署已依《貪污治罪條例》及《刑法》詐欺取財等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

檢方調查，陳姓巡佐自2020年起明知陳姓男子在住所非法經營麻將賭場，該賭場距離派出所僅350公尺，但陳不僅未加以查緝，還參與經營，負責招攬賭客、管理賭資與賭債，並每年從中抽頭至少15萬3600元。直至今年5月8日賭場被查獲，陳姓巡佐已非法獲利共計76萬8000元。

此外，陳姓巡佐還接受呂姓男子的請託，非法使用警政系統查詢欠賭債者的個資，並以追回欠款3成為報酬。在協助呂姓男子追回16萬5000元債款後，陳姓巡佐竟謊稱僅繳回12萬元，侵占剩餘的4萬5000元，並另收取3萬6000元作為賄款。

去年12月，呂姓男子再次請求陳姓巡佐協助追討賭債27萬5000元，並承諾其中17萬5000元作為報酬。陳姓巡佐還非法查詢其他賭客的個資，並在警政系統中不實註記某男子涉詐欺，導致台中警方攔查該男子後通知陳，該男子誤以為行蹤已被掌握於是償還20萬元賭債，但陳姓巡佐將這筆款項占為己有。

陳姓巡佐另外還假借朋友在柬埔寨有投資機會，自2019年8月起，陸續向林姓等同仁詐騙，累計非法獲利共627萬餘元。調查局在清查公務人員財務狀況時，發現陳姓巡佐的帳戶中出現大量不明金流，經報請檢察官指揮後，揭露其違法行徑。

在偵查過程中，陳姓巡佐否認貪瀆指控，聲稱投資案屬實，但其說辭未獲檢方採信。至於同案的林姓警員，雖涉及非法查詢個資，但因未有證據顯示其收受賄賂，檢方僅以《刑法》偽造文書罪起訴。

海山警分局表示，陳姓巡佐在5月10日遭羈押禁見後，已被停職處分至今。針對林姓警員違反《個人資料保護法》及《刑法》偽造文書罪，分局已給予一次大過、二次小過的處分，並調整其服務地區，列為加強輔導對象。

海山分局強調，對於警紀案件，將秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」的立場，決不掩飾或包庇，將依法追究相關人員的刑事及行政責任。同時，分局將持續加強員警法紀教育，避免類似事件再次發生。

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