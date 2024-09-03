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康寧大學幼保健康促進競賽　囊括金銀銅牌大獎

▲▼ 康寧大學幼保科囊括2024健康促進黑客松競賽金銀銅牌等大獎 。（圖／康寧大學提供）

▲▼ 康寧大學幼保科囊括2024健康促進黑客松競賽金銀銅牌等大獎 。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024年舉辦的「健康促進黑客松」競賽中，康寧大學幼保系學生在以卓越的創意和問題解決能力脫穎而出，獲得了評審的一致好評。此次競賽由臺灣健康促進學校協會主辦，意旨在推廣健康促進理念，鼓勵全國大專院校學生針對兒童、青少年及成人的常見健康議題提出創新解決方案。

▲▼ 康寧大學幼保科囊括2024健康促進黑客松競賽金銀銅牌等大獎 。（圖／康寧大學提供）

康寧幼保系陳慧玲主任表示，此次康寧大學學生組成的神奇金星隊榮獲金牌獎、健康超能特攻隊獲得銀牌獎、燃燒吧！口好心好隊則囊括金銀銅牌獎，金銀銅牌都由康寧包辦真的是實至名歸。團隊裡分別在視力保健、心理健康、口腔保健等議題上展現出色的表現，並通過影片、簡報及海報等多元形式，成功打動了評審團，更打敗常勝軍師大及輔大所組成隊伍，是所有師生努力的結果。

康寧大學陳清溪校長也提到比賽由幼保系陳麗珠及彭羽琪兩位老師共同指導，以巧推健康促進策略融入日常生活提出創意解決方案。金牌獎「神奇金星」隊針對大專學生的心理困擾，設計「校一笑吧！」方案，讓校園打卡樹經過該區的學生們可以透過掃描樹上的QRcode，紀錄自己的心情，幫助在校園中迷惘的學生們。銀牌獎「健康超能特攻」隊提出健康體位親子數位材料包，結合教育性和互動性，以數位化的形式呈現，可供幼兒園老師引導家長、孩子使用。

最後銅牌獎「燃燒吧！口好心好」隊設計快樂刷牙好習慣，以創新的電動牙刷設計，具備計時提醒、造型充電座、美白、調整速度等功能，加上APP語音提醒刷牙口訣，更獲得委員青睞。評審也根據提案的創意性、執行可行性、社會影響力及發表流暢度等四大標準進行評分。康寧大學幼保系學生在各項評分標準上均表現出色，不僅展示了堅實的學術基礎，還透過實際行動展現了對社會健康議題的熱情和投入。

最後，王英偉前國健署署長也提到，此次康寧大學獲獎不僅肯定了學生的實力，也凸顯了該校積極推動學生參與社會實踐、培養創意思維及解決問題能力，也期望透過這類活動，繼續激發青年一代在健康促進領域中的潛力與影響力，從各方面看見孩子們的不懈努力。

 
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