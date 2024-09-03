文山區帥警「幫助走失阿婆」　她一看超驚艷！萬人瘋朝聖：求IG

▲員警扶著老奶奶過馬路。（圖／Alina授權引用，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

台北網友Alina昨日在文山區保儀路上，目睹有位帥警在幫助走失的老婆婆，於是將畫面拍下PO網，大讚「這麼帥又有愛心！」而多張側顏照也引來萬人圍觀，大票網友洗版直呼，「哪裡排隊」、「我也在文山區走失了」。

Alina昨在Threads連發五張照片，並打趣道「文山區有這麼帥又有愛心的警察，我怎麼不知道，前來幫忙走失的老婆婆。」

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只見員警先是彎著腰，似乎是想透過老人家的手機，幫忙聯絡家人，後來又帶著老奶奶過馬路，而認真又帥氣的側顏，受到廣大網友追捧。

PO文一出，眾人紛紛湧入留言，「結果明天值班的員警被嚇到，整個文山區路上都是走失的失智少女」、「我明天會去那邊走失，請你幫我報告這名員警」、「明天假裝觀光客或失智老人去找這個人」、「有哀居嗎」、「要不要弄一本大台北帥警分局觀光路線，應該很多人買」、「已走失在文山區...麻煩通報」、「我要知道他的個人訊息」、「腳有點不舒服，可以扶我過馬路嗎」、「卡IG」。

另外，不少住文山區的網友也驚呼，「我住文山區怎麼沒遇過」、「真的帥XDD，我在文山區這麼久都沒看到」、「我明天就在我家走失」。