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社會 社會焦點 保障人權

房客「太吵」成導火線！淡水社區主委談判怒砍2房仲　3嫌全落網

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區北新路一處社區昨晚8時驚傳砍人事件！46歲廖姓社區管委會主委和2房仲談判時，突失控砍人，2名房仲一人手腕遭割傷，另一人腹部疑似被刺中。廖姓主委夥同48歲蘇男及30歲許男犯案後，分乘2車逃亡18小時，分別在新北淡水、北市大安區、南港區落網。據社區居民表示，這件事原來起源於租客太大聲，被其他住戶投訴到管委會，主委為投訴鄰居發聲，而被投訴的租客由房仲代為出面，未料火爆的兩方在談判中發生濺血事件。

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

▲淡水社區主委和房仲爆衝突，主委這方竟拿刀揮砍房仲。（圖／記者戴上容翻攝）

回顧此案，事件起因是社區內一名承租戶因為發出噪音，引發住戶投訴到管委會，被投訴的租客委請26歲的王姓及25歲的黃姓房仲與廖姓主委協調。未料，雙方情緒激動，言語衝突升級為肢體暴力，在昨晚8時許的談判中，廖姓主委這方3人突然持刀向王、黃2人攻擊，王、黃2房仲破窗逃脫，並向附近店家求助。

房仲王男手腕遭割傷，黃男腹部疑似被刺中，所幸經醫院檢查後確認並無生命危險。社區主委這方2車3人往北市方向逃竄，經逃亡約17小時，廖姓主委在淡水水碓派出所投案，另外許姓、蘇嫌犯也在廖嫌落網1小時後，分別在北市大安區、南港落網。

▲▼ 淡水社區驚爆主委砍人案 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方展開調查，發現廖姓主委有傷害、社會組織犯罪等前科。此外，廖姓主委2022年曾參選過台北市葫東里長，當時服務處不明原因被破壞，因此躍上媒體版面，這幾年他移居到淡水和同居女友輪流當該社區的主委。

據附近居民表示，廖姓主委講話江湖味重，個性比較衝。另經警方進一步詢問，原來是承租房客因為太吵，被鄰居投訴到管委會，管委會主委和房仲兩方都是為他人出面協調，未料兩方因此發生衝突濺血。詳細事發情形仍待進一步調查。

▲▼ 淡水社區驚爆主委砍人案 。（圖／記者戴上容翻攝）

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