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午後雷雨熱區曝「防短時強降雨」　周末下更大

▲受卡努颱風外圍環流影響,北北基今日放颱風假，淡水老街遊客稀稀落落，有外國觀光客不知紅毛城等周邊景點未開放而撲空。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲受颱風摩羯外圍偏東風影響，水氣增多，今天東半部有短暫陣雨，西半部留意午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（3日）指出，颱風「摩羯」外圍偏東風影響，今天東半部逐漸有短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，可能有短時強降雨，周末台灣位於低壓帶內，熱對流雷雨較旺盛，留意局部較大雨勢。

吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，摩羯昨登陸菲律賓呂宋島，強度受地形干擾稍微減弱，今會進入南海，預估出海後重新增強，因南海上空發展條件較好，未來向西移動過程中有機會發展為中颱。

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他說，摩羯颱風大方向朝向海南島一帶前進，周末期間可能侵襲海南島至廣東西部一帶，外圍環流也將影響港澳地區，前往這些地方的民眾要注意颱風相關訊息。

（圖／氣象署）

▲颱風最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

吳聖宇指出，台灣受摩羯外圍偏東風影響，水氣增多，今天東半部、恆春半島一帶逐漸有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，中部以南山區出現的機會較高，仍可能有小範圍的短時強降雨發生的可能性。

他表示，明、後天偏東風帶來水氣更多一些，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，熱對流發展逐漸往平地延伸，並可能出現小範圍短時強降雨。

溫度方面，吳聖宇指出，因偏東風過山下沉增溫，中部以北到大台北一帶有36至38度高溫出現可能性，其他地方高溫也可能來到33至36度之間，東半部地區雲量增多後，高溫稍低一點點，但整體還是相當炎熱。

吳聖宇說，周五之後到周末天氣變數較多，摩羯颱風過後，整體低壓帶持續活躍，預估台灣以東可能有新的擾動發展機會，不會馬上影響台灣，但台灣位於低壓帶內，熱對流雷雨有機會比較旺盛，要留意局部較大雨勢，後續新的低壓擾動發展變化也很值得注意。

▲▼天氣預報。（圖／氣象署提供）

▲氣象署說明天氣預報。（圖／氣象署提供）

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