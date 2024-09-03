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男友不洗GG！妹子崩潰「工作整天有味道」：結果跑去嫖妓

一名女網友透露，近日與男友愛愛前，只是要求對方清洗一下，卻沒想到對方竟惱羞成怒。示意圖。（翻攝自Pixabay）

▲女網友透露，與男友愛愛前，只是要求對方清洗一下，卻沒想到對方竟惱羞成怒。示意圖。（翻攝自Pixabay）

圖文／鏡週刊

伴侶最怕魚水之歡時，聞到尷尬的怪味，所以不少人愛愛前都會做清潔，不過有一名女網友透露，近日與男友愛愛前，只是要求對方清洗一下，卻沒想到對方竟惱羞成怒，氣喊「妳嫌我髒」甚至還情緒勒索，最後還跑去嫖妓，文章一曝光，讓大票網友看傻眼。

一名女網友在Dcard論壇以「男友不洗懶叫」標題發文，表示前天與男友準備愛愛時，對方突然興致一來要求用嘴巴，由於她本來就不喜歡，加上男友上班一整天沒清洗，於是提出先洗澡再來做。

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原PO大呼，男友一聽到提議洗澡，就反問「妳嫌我髒？」原PO則解釋不是嫌髒，而是工作一天那邊會有味道，怎料，男友見笑轉生氣，直接情勒大呼「不想做就說，不用找理由 」，原PO則傻眼回應「整個wtf……不是大哥，衛生問題啊！我不想得病」，眼看原PO不妥協，男方就氣得奪門而出，「後來男朋友直接跑出門，你們猜，他去幹嘛了？嫖妓…」。

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，「這種男生趕快離一離，會碰黃的都不是好咖」、「正常男生這麼多，妳怎麼挑這麼特別的當男友…」「這種還不分留著跨年？」「真的有不洗的喔，我之前常常過度清潔還破皮」。而針對網友的關係，原PO事後也補充目前狀況表示「已分手」。

事實上，過去就曾有婦產科醫師潘俊亨透露，因男性生殖器為頂端冠狀溝，一整天下來會有細菌與汗水，加上包皮皺摺處容易藏污納垢，導致黴菌孳生，若愛愛前未好好清洗，就容易將細菌帶入陰部，造成女生陰道及泌尿道感染；而女性部分則因肛門口與陰道口的位置十分接近，事先若未好好清洗，也有細菌被帶入陰部孳生的問題，因此建議男歡女愛前，彼此先做好衛生習慣。


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