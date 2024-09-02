Eduniversal最佳EMBA排名調查！台大EMBA亞太第三強　9月7日起北中南巡迴招生說明

記者陳弘修／台北報導

根據2024年的Eduniversal最佳EMBA排名調查，台大EMBA已超越眾多知名學府，躍身亞太第三強，同時也是在台唯一躋身前20名的EMBA學程。台大EMBA表示， 今年114級的招生報名到9月23日截止，9月7日起將巡迴台北、台中、高雄辦理招生說明會。

台大管理學院開全台風氣之先，1997年成立「管理學院碩士在職專班(EMBA)」，結合管理學院轄下之商學、會計、財金、國企、資管五系所的頂尖師資，並持續邀請國際知名學者擔任講師。另外，學生組成方面，台大EMBA成立以來，已經累計超過5000名來自各行各業的校友，對台大EMBA的師生與校友來說，該課程顯然已成為匯聚各界菁英薈萃的多元學習平台。

另外，從2010年開始，為因應國際趨勢增辦「台大-復旦EMBA境外專班」，迄今，台大EMBA儼然成為台灣高階管理教育的先驅，並且位居亞太地區商管學院之領導地位。

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此排名是根據學程知名度、畢業生薪資水平、學生滿意度回饋，再加上全球知名商學院院長進行投票，綜合產生的全球最佳EMBA排名，具有國際的公信力。

依Eduniversal最佳EMBA排名調查，在2016至2017年度，台大EMBA就在全球最佳商學院評比中獲得五棕櫚獎的最高榮譽，迄今也是台灣唯一連續九年獲此殊榮之商學院。2024年的評比調查成績，台大EMBA更躍身亞太第三強。

台大EMBA表示，從高階管理教育出發，台大的學程已經不只是高等教育單位，而是一個融合多元價值，提供創新發想、創業機會的終身學習與交流平台，來自四面八方、擁有不同思維與專業的菁英翹楚，透過台大EMBA進行交流融合、探索未來、挖掘潛能，並且實踐社會責任。走過這麼多年，台大EMBA已創造無數價值，將持續努力寫下更精彩的篇章、共同創造無限可能的未來。

台大EMBA表示，為迎接2024年新學期，114級已經準備開始招生，報名截止日期為9月23日，招生專線：（02）3366-1010，學校將於9月7日（台北）、9月8日（台中）、9月15日（高雄）舉辦招生說明會，歡迎有興趣的企業領袖和高階經理人參加。想要了解更多資訊，也可上網「台大EMBA」查詢。