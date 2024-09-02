聚餐喝太多！妙齡女糗醉倒家門口前路邊　私密物散落一地

▲葉女不勝酒力，搭車返家後就倒臥家門口路邊。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台北市內湖一名葉姓女子（36歲）日前參加朋友聚餐，卻在宴席中喝太多酒，當她搭乘計程車回家時，下車便不勝酒力倒臥在路邊，有民眾見狀報警，警方趕往現場處理，發現葉女酒醉意識模糊，身邊還散落滿地個人物品，警方擔心財物遺失，隨即協助葉女撿拾並將她護送返家。

警方表示，該名葉女在聚餐飲酒後不勝酒力，搭乘計程車返家下車後，倒臥在住處旁路邊，警方到場後，詢問葉女居住地址、家中是否還有家人、是否能自行返家等問題，不料葉女回答完居住地址後便不醒人事。

警方擔心葉女財物遺失或遭人侵占，便把葉女散落地上的隨身物品放進背包內，再透過與葉女交談敘述，警方發現她就住在躺臥現場旁約20公尺左右，便決定合力將葉女扶回住處，返家後由葉女母親接手照顧，葉母十分感謝警方協助將其女兒護送安全返家，頻頻點頭表示謝意也很不好意思麻煩警方。

內湖分局呼籲，聚餐飲酒時，應保持節制，必要時應迴避擋酒，認知自身酒量，小酌怡情，大酌傷身，同時也提醒，為避免人身安危及財物損失，飲酒切勿過量，保持清醒並且最重要的是喝酒不開車，開車不喝酒。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



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