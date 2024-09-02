勞動基金今年前7月賺8857億　收益率14.33%

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，7月份金融市場表現穩健，勞動基金7月單月收益數為新台幣864億元，今年截至7月底的勞動基金評價後收益數為8857億元，收益率14.33%。

勞動部勞動基金運用局公布，整體勞動基金截至今年7月底止運用規模為6兆8530億元，今年截至7月底的評價後收益數為8857億元，收益率14.33%。

資料顯示，新制勞退基金運用規模為4兆4715億元，收益率14.24%；舊制勞退基金運用規模為1兆557億元，收益率16.42%；勞保基金運用規模為1兆1002億元，收益率15.37%；就保基金運用規模為1709億元，收益率3.59%；勞職保基金運用規模為360億元，收益率0.97%；積欠工資墊償基金運用規模為187億元，收益率9.41%。

此外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金運用規模為6075億元，收益率為15.13%；受農業部委託管理的農民退休基金運用規模為176億元，收益率為16.13%。

勞動基金運用局分析，回顧7月金融市場表現，美國總統候選人更換致總統大選政治不確定性升高，加上重要科技公司財報表現不佳，引發市場對於科技產業發展進度疑慮，然通膨數據表現穩定，且美國第2季經濟成長較前季表現亮眼，7月份主要金融市場漲跌互見。

整體而言，勞動基金運用局認為，部分主要國家陸續啟動降息循環，但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據見緩，但仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾；將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。