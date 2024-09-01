爛爛粉必收！文雄眼鏡聯名白爛貓系列眼鏡　Fun爛上市

▲文雄眼鏡X白爛貓聯名眼鏡Fun爛上市，整付配到好1,880元起。

圖、文／文雄眼鏡提供

南臺灣眼鏡領航品牌文雄眼鏡，首次攜手台灣超人氣貼圖《白爛貓》，推出全新聯名系列眼鏡，包含金屬與膠框眼鏡共32款，融入白爛貓元素的設計細節。自9月1日起，聯名眼鏡及周邊商品將於網路商店與門市同步販售，白爛貓粉絲千萬不要錯過！

《白爛貓》是由插畫家麻糬爸創作的台灣原創IP角色。最初以LINE貼圖為創作舞台，創造出許多走進現代人生活的有趣可愛插畫，並獲得台灣最愛用LINE大貼圖第一名。現在，白爛貓家族的可愛角色們結合各種生活周邊商品，和文雄眼鏡首次攜手，打造全新的聯名趣味商品。

就EYE爛爛 將粉絲喜愛的白爛貓融入設計

文雄眼鏡結合貼圖元素和流行鏡框，白爛貓聯名眼鏡共推出32款，每款皆匠心獨具地在眼鏡的小細節融入白爛貓的設計元素，如呆萌白爛貓表情墜飾、腳套上的3D鑄件與彩色鋁片，自然又充滿趣味與創意。

▲文雄眼鏡X白爛貓聯名眼鏡，配鏡即送白爛貓專屬配件眼鏡盒及眼鏡布。

聯名眼鏡可選擇不同的鏡框材質和造型，膠框系列 1,880元配到好；金屬系列2,580元配到好；半鈦系列3,580元配到好，凡配鏡即送白爛貓專屬眼鏡盒及眼鏡布 (共2款可供選擇)，不論是圓框造型打造柔和氣息，還是方框展現知性優雅，風格皆能完美融合。

聯名周邊限量加購 陪你一起FUN爛一下

▲文雄眼鏡X白爛貓聯名限量周邊，數量有限售完為止。



還有全新企劃的聯名周邊商品，凡配鏡即享優惠加購：棉布購物袋129元、桌面型滑鼠墊199元、皮件面紙盒套299元，官網限定的超音波清洗機直購特價1,980元，值得爛爛粉秒入手收藏！



【販售通路】全台文雄門市與線上商城：https://www.wenhsiung.com.tw/lanlancat.html

【APP抽獎】9/1～11/30活動期間購買白爛貓聯名鏡框，可於文雄眼鏡APP登入消費發票參加抽獎，有機會獲得更多白爛貓周邊！



【文雄眼鏡 品牌介紹】

文雄眼鏡深耕中南部38年，憑藉「專業、流行、舒適、誠信」的服務理念與安心的配鏡承諾贏得廣大消費者的信賴，重視品質保證，不斷求新求變，成為南臺灣眼鏡市場的領導品牌