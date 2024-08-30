中警全力保護學童安全　小熊警報器+大警帽+文昌筆...創意吸睛

▲▼台中警方全力保護學童安全，小熊警報器、大警帽、文昌筆全都出籠，創意吸睛。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

今（30）天是國中小學開學日，台中市警察局為了維護學童上、放學安全，針對校園周邊執行「護童勤務」，各分局創意大爆發，有的派出天菜男警、仙氣女警指揮交通，有的發送小熊警報器、媽祖哨子、文昌筆袋，有的穿上青蛙裝、大警帽、大頭娃娃，讓家長和學童們都開心的爭相合照，達到預防犯罪宣導最好效果。

婦幼隊派出象徵守護平安的「小熊警察」，到豐原區福陽國小為早起的學童準備抽抽樂，這次精心準備「小熊警報器」，教導學童遭遇陌生人騷擾等緊急情況，立即開啟裝置發出響亮警報聲求助，學童們都大讚「灰熊」厲害。

警一分局前往忠孝國小宣導，除了出動警察娃娃在學校門口迎接學童開學外，特別送上萬春宮文昌帝君滿滿加持的文昌筆袋，希望莘莘學子們學習順利考運亨通。

警二分局動員各派出所警力針對北區9所小學的上、放學時段，編排「維護學童安全工作」勤務，加強校園周邊安全維護、交通疏導，一起守護學童安全。

▲警五分局派出天菜帥警張庭菘指揮交通，保護學童安全。

警三分局長謝有筆帶領充滿朝氣的應援團前往樹德國小為小朋友們加油打氣，讓小朋友們開學第一天就感受滿滿元氣，更有自信的踏進校園迎向新學期。

警五分局派出天菜帥警張庭菘到文昌國小校門口發送宣導品，搭配自製的宣導立牌及標語，向兒童宣導「113婦幼保護專線/110緊急報案專線」、「遇到砂石車等大型車輛要遠離，避免內輪差視線死角」，導護老師及志工都說，開學第一天就可以看到警方在場協助學童上下學安全，淡淡憂鬱一掃而空，感謝警方的貼心。

▲清水透過大警帽進行犯罪預防宣導。

警六分局1名二寶媽的洪姓女警官，展現母性的溫柔，耐心引導每個學童安全過馬路，讓家長們倍感安心。她表示，自己小孩初上幼兒園時，孩子爆哭成淚人兒的表情讓她也紅了眼眶，她深知孩子的安全對父母的重要性，因此會用心守護每一個孩子。

豐原分局長林大為和豐東派出所同仁、志工，在南陽國小校門口協助交通疏導，並宣導愷他命等新興毒品入侵校園的危險性，除了加強查緝外，也將持續深入校園，講解毒品辨識方法，提升青年學子的防毒意識。

▲婦幼隊派出「小熊警察」發送小熊警報器。

霧峰分局長廖誌銘到霧峰國小與校長葉聰信佇立校門口，共同關心學童進出校門情形，並結合學校導護媽媽及志工、老師，確保每個孩子都能安全的進入校園。

清水分局長蔡慶星一早帶領員警前往清水國小，向學童進行犯罪預防、婦幼及交通安全宣導，警方帶來婦幼安全保護傘的「大警帽」，讓學童眼睛為之一亮，老師們也扮演「青蛙」逗趣模樣萌翻校園。

大甲分局長謝建國率領員警及志工們組成「小英雄應援團」前往文昌國小，與校長許慶昌共同為學童加油打氣，應援團透過圖卡、影片教導學童，一旦遇見陌生人搭訕，應該1叫「大聲呼叫」，2跑「跑離現場」，3說「冷靜說明」，4報警「撥打110求助。」並贈送「媽祖哨子鑰匙圈」，提高學童應變能力。

烏日副分局長陳谷楓率同「大頭娃娃」到烏日國小與學童互動，可愛模樣吸引家長及學童紛紛駐足搶拍照。

大雅副分局長王啟秀等人前往僑忠國小，教導學童「終止兒少虐待及疏忽，你我來守護，報案專線110、保護專線113」、「杜絕兒少性剝削，不自拍、不傳送、不持有私密照」及交通安全宣導，並發送特製「熊安心提袋」，讓學童直呼上學好開心。

▲大甲贈送「媽祖哨子鑰匙圈」。

據統計，台中市112年性騷擾申訴成立事件計197件，其中未滿18歲被害兒少近2成，國小以下約占6%；為預防學童被害，已走入校園宣導達367場次；並自製拍攝10部有關性騷擾、跟蹤騷擾及性影像防治宣導影片，以貼近年輕族群喜愛的主題文宣、有獎徵答活動及影片等多元化宣導，擴大宣導成效，觸及兒少高達33萬6446人次。