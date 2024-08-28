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大陸 大陸焦點 特派現場

大連一架輕航機從天而降駭人影片曝　目擊者：差點砸到我們的車

記者魏有德／綜合報導

遼寧大連金普新區金石灘周邊今（28）日發生一起輕航機迫降墜機的事故。該輕航機一路沖向車來車往的大馬路上，雖未造成人員傷亡，但過往車輛目擊這一場景，難免虛驚一場。一名目擊者透露，她和朋友開車路過事發路段時，看到一架小型飛機掉落在馬路中間，「差點砸到我們的車。」

▲大連一架輕航機迫降墜馬路上，幸未造成人員傷亡。（圖／翻攝極目新聞）

▲大連一架輕航機迫降墜馬路上，幸未造成人員傷亡。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，8月28日，一架小型飛機掉落在遼寧大連金普新區金石灘附近。有目擊者稱，掉落的飛機差點砸中過往車輛。當地多個部門回應稱，現場已處置完畢，未造成人員傷亡，飛機掉落的原因正在調查。

經過事故現場的行車記錄器畫面顯示，這架輕航機以大約45度角的方向直衝馬路，墜落時，一旁恰巧有一輛白色車輛經過，差一點就直接撞上。另一段手機畫面則顯示，這架輕航機停在路上，機頭處有損傷但不太嚴重，機身上寫著「大連鴻鵠通航」的字樣。

▲大連一架輕航機迫降墜馬路上，幸未造成人員傷亡。（圖／翻攝極目新聞）

目擊者表示，開車經過時，發現這架飛機周邊站了不少人，不清楚誰是飛機上的乘客及駕駛員，「現場未看到有人或車輛被掉落的飛機砸中，事發路段在大連金石灘旅遊度假區附近。」

事故發生後，「大連鴻鵠通航」尚未就此事件公開對外說明，金石灘派出所相關人員則表示，暫時未接到人員傷亡報告，其他情況不便透露。至於金普新區金石灘街道辦事處工作人員強調，現場已處置完畢，事故原因正在調查中。
 

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