保發中心處長嗆「立法院我的地盤耶」　北科大碩士生道歉錄音曝光

▲劉男寫下「捍衛勞工權益、反職場霸凌」。（圖／羅台生提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

在保發中心研究處擔任「工讀生」5年的32歲劉姓男子，今年錄取台北科技大學碩士班後，卻被保發中心要求學業跟工作二擇一，讓他疑似不堪職場霸凌，最終在學校輕生。沒想到，如今卻爆出劉男在協調會被朱姓處長嗆聲、奚落，最後道歉的錄音。

回顧此案，劉男家中經濟弱勢，在金管會所屬的「財團法人保險事業發展中心研究處」任職約5年工讀生，做全職工作卻領2萬多元的薪水。每月2萬元的收入，劉男除了自己的開銷之外，還要支付學費、照顧弟弟，雖在生前留下「不自殺聲明書」，但最終自認遭職場霸凌和逼退，17日晚間在母校教學大樓輕生。

據《中天新聞》報導，劉男生前與朱姓處長的對話錄音曝光，談話中朱姓處長先詢問是否有錄音，確認沒有後才說不滿劉男對外求助，不對內求助，「突然立委打來，金管會也來關心」、「不先來講一聲就搞去那裡」。

劉男表示，他之前曾提出9月開學後，是否可以每周三請假，以減薪或扣薪的方式持續工讀生的工作，但主管卻要求他在學業跟工作中二擇一，讓劉無奈地選擇回家考慮。沒想到，他當天談完就被代處退出工作群組，並收回圖書館鑰匙，讓目前仍在職的他感到不知所措，也坦言他有焦慮症，自己是家中的經濟支柱。

朱姓處長表示，劉過去有罵人的經驗，對方會退群、收鑰匙都是擔心劉會對他們不利，「你罵那樣是失控，因為你講的話，那個罵的話不好聽」、「人家會怕你失控，會不會打人啊」，劉男則認為大家都會罵人，「我沒有算失控」、「不會（動手），我不是那種（會打人的人）」。

「立法院是我的地盤耶，你搞不清楚狀況」，朱姓處長不滿劉男將事情鬧大。他表示，「不管是那些簡任官還是立法委員，你給我搞到那裡去，那你不是自找死路？你不要以為民進黨、國民黨或白黨的，不要去弄那個，你一個年輕人去跟黑白兩道搞到一起都不行，阿呆啊？好好讀書啊！我也快退休了，你還來惹我」，讓劉低聲地說「不好意思、不好意思」。

談話中，劉男坦言因為這件事被同事、主管們攻擊，朱姓處長則說「誰叫你要上進，不要上進啦，對？還對個屁啊」。

朱姓處長得知劉有經濟困難，直言若是自己考上研究所就直接去讀書，因為工讀生一個月薪水才2萬多元，「那50萬隨便玩個股票就來了」；另外，他詢問劉是否有鬧到勞工局，「你弄去勞工局你就死定了，你以後找工作都難了，你先相信處長」、「到時你拿到碩士、博士回來，你也找不到工作，跟雇主有糾紛你還找得到工作？我就輸你」。

此外，劉男表示，他半年前就跟代處說要使用特休，請假出國玩5天，近期卻被告知不能請假。朱則說，因為工作上有需要、缺人，過去工讀生請假都是不准的。

最後，朱姓處長表示，「你不能對外求助，應該對內求助，立委給我電話，你有夠無聊，搞成這樣」、「對啊，你要道歉」，在聽到劉男連說兩聲「不好意思、不好意思」後，朱才放緩語氣地說，「我也不希望你發生困境、不希望你因為跟人家的衝突，影響到未來的前途」。

據了解，發中心董事長簡仲明27日正式提出辭職，對工讀生發言不當的管理處朱姓處長也提出辭呈，以示負責。

該段錄音曝光後，網友紛紛留言，「這個處長真的是社會的縮影，之前也有被惡性勸退離職的經驗，公司不想要資遣員工，就用噁心的奧步逼你自行離職」、「聽得好想揍人，我們的稅金養這種立法院是他的地盤」、「30歲，月薪才2萬多，想上進栽培自己，又不能失去這微薄的薪水，這就是現在台灣年輕人的悲哀」。

也有人說，「他平常根本很難碰到工讀生，只是工讀生去投訴害他被立委洗臉，聽那處長語氣根本是怒又無奈」、「在我聽來根本就是一個長輩苦口婆心的勸」、「聽完整個錄音檔，其實這位處長有些講的是沒錯，只不過語氣讓人不太舒服，現在職場上多的是這種講話酸溜溜又愛說教甚至語帶威脅的主管上司，如果出社會工作久了自然會麻痺，這位工讀生可能比較年輕加上本身就有焦慮症，當下又沒有人能理解他幫助他，才會一時想不開造成悲劇」。

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