Uber Eats「2大優惠專區」支援！開學用品7折起、美食買1送1

▲Uber Eats推出2大優惠專區支援開學季。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快來為開學季做準備！外送平台「Uber Eats」特意推出「2大優惠專區」，除了網羅開學必備商品下殺7折起，更精選多款指定美食可享買1送1優惠，包括橋村炸雞、堤諾義式比薩都有，不僅能輕鬆準備返校商品，還能省荷包。

外送返校用品到開學美食一次購足！Uber Eats打造「2大優惠專區」支援開學季，其中，「開學必備商品7折起」專區蒐集外宿必備吹風機、手持式蒸氣掛燙機、2用擺頭風扇等商品，還有盥洗、衛生用品像是洗髮精、抗菌濕巾、抽取式衛生紙等，通通用7折就能囤貨，即日起至9月5日限時開跑。

▲加碼攜手多家人氣美食可享指定品項買1送1。

還有「返校 581」專區，攜手橋村炸雞、大阪王將、五花馬水餃館、EVERYDAY CAFE、神雞妙蒜蒜味鹽酥雞、樂漢堡美式餐廳、Tino's Pizza 堤諾義式比薩等人氣餐廳推出「指定品項買1送1」，即日起至9月10日限定吃；Uber One會員加碼再享輸入優惠碼「開學補給」，可享單筆訂單金額滿399元打85折優惠，最高現折70元，每人限用1次。

▲漢堡王限時11天推安格斯牛堡第2顆半價優惠。（圖／業者提供）

另，愛吃漢堡的則不能放過漢堡王「安格斯牛堡第2顆半價」優惠活動，優惠品項有「勁濃安格斯牛肉堡」、「安格斯厚切牛肉堡」、「花生安格斯牛肉堡」共3口味，任選2顆只要218元，8月30日起至9月9日限時開跑，每筆訂單限購5組（10堡）。

8月30日至9月23日加碼還有期間限定「銅板價雞塊餐」，10塊雞塊下殺59元，俗到爆炸。提醒以上優惠數量有限，售完為止，機場店、兒童樂園店、科技店則不適用此優惠。