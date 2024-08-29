▲國民黨北市議員應曉薇移送北檢後遭聲押禁見。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者歐承翰／台北報導

台北地檢署追查京華城弊案，今（29日）凌晨複訊國民黨台北市議員應曉薇後，聲請羈押禁見。對此，名嘴李正皓於臉書曝光2場關鍵會議紀錄，直言應曉薇的角色就是京華城在台北市議會的代言人，「被收押一點都不奇怪」。

「應曉薇為什麼被檢方聲請羈押？她的關鍵角色是什麼？」李正皓說，據媒體報導，應曉薇在2020年6月23日和7月1日替京華城舉辦2場協調會，會議地點就在應曉薇辦公室內，當初找了許多官員出席幫忙京華城想解套方法，最後催生出了「方案四」，內容就是獲得20%容積獎勵，最後才會有自創容獎項目的爭議。

李正皓透露，這兩場會議主持人都是應曉薇，她不是代為陳情、她不是轉達市府，應曉薇的角色就是京華城在台北市議會的代言人。

他指出，其中2020年6月23日會議的結論為，「請陳情人參照綠建築、建築設計特色典範及退縮建築等獎勵規定，提出未來有助於都市發展與公益之規劃構想方案送都發局轉請都委會併案提大會研議」；2020年7月1日會議結論為，「請陳情人加強公益性、公共性及未來對都市發展的貢獻說明後儘速送請都發局轉送都委會提大會研議」。

李正皓說，這兩個結論下完後，才有京華城世界首創的綠建築、公益性、公共性等容積獎勵，讓京華城的容積獎勵暴增到840%。他認為，這兩個會議檢方一定有掌握，應曉薇被收押一點也不奇怪。

還想看更多...

►快訊／涉行賄護航京華城案 沈慶京、應曉薇遭聲押禁見