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美豬進口3年「全台抽查只找到2件」　消基會：憂業者擅自更改產地

▲▼消基會抽查600件含豬肉產品，僅有2件為美豬，其中一件原產地是在韓國。（圖／消基會提供）

▲消基會抽查600件含豬肉產品，僅有2件為美豬，其中一件原產地是在韓國。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

政府開放含萊克多巴胺美國豬肉進口超過3年。消基會今（29日）公布市售600件相關豬肉食品調查結果，有39件未依規定進行產地標示，占6.5％，另僅發現2件美豬，占0.3％，且其中1件不在台灣生產製造。消基會指出，上述結果和食藥署公布美豬進口數量有天壤之別，顯示美豬去向依舊不明，讓人擔憂業者是否擅自更改產地，籲政府應開放進口豬肉流向查詢。

台灣從2021年1月1日起開放美豬進口，到今年8月27日為止，累計進口2萬9014噸，且去年進口量還是各國第3名。為了解美豬進口狀況，消基會繼去年抽查289件豬肉製品，在今年6、7月在全台攤販、超商、超市與量販店與餐飲業抽查600件含豬肉成分或豬其他可食部位的相關食品，並在今天公布結果。

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消基會副董事長徐則鈺指出，這次抽查600件，共有6.5%（39件）未依規定對豬肉產地進行標示，1年前找不到的美豬，在這次調查也僅找到2件，占本次調查的0.3%，且其中1件產品不是在台灣生產製造，而是在韓國。

此外，從食藥署公布資料顯示，義大利已經連續2年沒有進口豬肉到台灣， 2024年也沒有瑞典豬肉進口台灣紀錄，但消基會發現，松也日式涮涮鍋及台北101 B1地下街一風堂的豬肉來源卻標示義大利，由饗城公司製造的加熱食品美味堂菱角極品佛跳牆豬肉，使用來源卻標示瑞典。

▲▼消基會抽查600件含豬肉產品，僅有2件為美豬，其中還有來自瑞典與義大利，但這義大利在過去兩年沒有進口豬肉到台灣。（圖／消基會提供）

▲消基會抽查有產品來自瑞典與義大利，但過去2年並沒有義大利豬肉進口到台灣紀錄。（圖／消基會提供）

消基會董事長吳榮達表示，若店家沒繼續使用瑞典與義大利產地的豬肉，應該主動更新，若還在使用，店家應該要注意其保存期限及保存方式是否符合食安，畢竟已經連續2年沒有義大利豬肉進口到台灣紀錄，上述肉品保存期限讓人憂心，希望主管機關注意。

至於美豬部分，吳榮達強調，萊豬開放進口至今超過3年，去年進口量還排在各國第3名，但去年消基會抽查289件豬肉製品，沒有一件是美豬，今年再繼續抽查600件，僅有2件是美豬，其中一件為來自韓國的美豬，和實際進口量不成正比，也非常不尋常，不禁讓人擔憂業者偷天換日，可能擅自更改產地，呼籲政府應該好好公布美豬去處，告訴消費者美豬到底去哪裡，才能讓消費者安心。

▲▼美豬進口逾3年，但消基會抽查僅有2件，吳榮達（中）擔憂業者擅自更改產地，呼籲政府應開放進口豬肉流向查詢。（圖／記者許敏溶攝）

▲美豬進口逾3年，消基會董事長吳榮達（中）擔憂業者擅自更改產地。（圖／記者許敏溶攝）

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