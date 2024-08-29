沈慶京反咬郝、柯市府有人索賄　綠議員：敢發聲明怎不公布人名？

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨依違背職務行收賄罪嫌，向法院聲請將國民黨議員應曉薇、京華城負責人沈慶京和應的助理吳順民3人收押禁見，沈慶京則反控郝市府、柯市府都有官員向他索賄。對此，議員簡舒培今（29日）受訪時表示，不知道過去或現在有沒有行政官員穿針引線，如果有，檢察官應該立刻羈押起來，但如果沒有，沈慶京也不應該轉移焦點，既然威京集團都可以發聲明了，何不大聲公布名字讓檢調人員偵辦？

對於沈慶京指控，台北市政風處28日晚間表示，請威京集團具體指名道姓，或於檢察官偵查過程逕為告發。前市長郝龍斌也回擊，若郝市府任內，有任何官員索賄，歡迎明確指出人、事、時、地、物，並立刻向檢調舉發，不要繪聲繪影轉移焦點。

對於京華城爭議，簡舒培今受訪時回應，沈慶京透過應曉薇陳情已經不是一時一刻，而是橫跨三屆市長，為何獨獨到柯文哲第二任時同意，沈慶京跟應曉薇一直做一樣的事情，柯文哲第一任在議會備詢時就說是392，為何第二屆突然改變心意？彭振聲日前已經講得很清楚，最重要的簽名不是他核准、是柯文哲，代表彭振聲不想當柯文哲的李述德，是誰讓柯文哲改變？

至於沈慶京的指控，是否有官員背後穿針引線？簡舒培表示，就她所接觸的北市都委會、都發局行政官員，在這個案子上都委屈的不得了，他們都知道京華城根本不是都更區域，無法准用相關條例，三個容積方式就是違法違規，才一路往上簽、讓柯文哲親簽決定。

簡舒培指出，不知道過去或現在有沒有行政官員穿針引線，如果有，檢察官應該立刻羈押起來，因為他罪嫌重大，且可以穿梭在三個市府，現在連應曉薇跟沈慶京都抓起來、這也該抓。

簡書培認為，如果沒有這個人，沈慶京也不應該含血噴人，對於自己違法作為應該承擔，不該丟聲明轉移焦點模糊視聽、認為是被報復，明明是沈慶京行賄相關人員，柯文哲還給予圖利容積，現在東窗事發後含血噴人汙衊行政官員，自己非常不認同，威京集團都可以發聲明了，何不大聲公布名字讓檢調人員偵辦？

媒體追問覺得這個人是誰？簡舒培表示，她不認為有這個人，沈慶京就是想模糊焦點，把事情轉向有人拿不到錢才報復，真的有就把人名講出來，不要汙衊辛苦市府同仁，讓社會以為檢調偵辦沈慶京跟應曉薇會拿到好處，如果真的有這個人應該重瓣重懲。