美模式預測珊珊回馬槍襲台　氣象署：都還是有機會「不確定性高」

▲珊珊颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年第10號珊珊颱風持續往日本方向前進，美國模式預測珊珊颱風影響日本之後，可能「回馬槍」移動到台灣附近，中央氣象署預報員趙竑今（28日）表示，未來珊珊颱風行徑速度緩慢，導引氣流不明顯，可能後期在周日、下周一路徑不確定相當高，未來美國模式「都還是有機會」，但後期要繼續觀察。

趙竑指出，目前珊珊颱風距離台灣約1000公里，對台灣沒有直接影響，但明天開始可能為台灣附近帶來長浪現象，未來路徑以偏北方向、往九州方向行進，明天慢慢地轉東分量會增加，影響日本的關東、關西地區的天氣，現在和未來前往日本的民眾，要注意颱風動態和降雨情況。

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媒體問及美國模式預測珊珊颱風影響日本之後，可能回馬槍來到台灣附近，對此趙竑表示，珊珊颱風行進速度緩慢，未來這段期間導引氣流相當不明顯，後期周日、下周一路徑不確定相當高，未來美國模式「都還是有機會」，不過短暫這段期間還是以影響日本為主，後期移動位置要繼續觀察。

下周是否有颱風生成，趙竑表示，周五之前受到低壓帶影響，後期太平洋高壓西伸，也就是10天之後太平洋高壓會往北、東退，台灣附近又會變成低壓帶環境為主，大低壓帶本來就會有雲簇消消長長，未來哪裡會生成熱帶系統或颱風，有很大的不確定性，不過未來代表台灣附近偏溼的狀況。

媒體問是否會有秋颱，趙竑表示，時序進入秋季，未來慢慢進入反聖嬰狀況，氣候值偏少，9月氣象署會有颱風展望會，將說明颱風生成多寡、降雨影響台灣的情形。