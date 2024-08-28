趁手機解鎖偷轉傳員工性影像　雇主揪妻一起看下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）是A男的雇主，去年初他趁著工地休息時間，隨手拿起A男的手機檢視內容，意外發現A男與女友的性影像，竟擅自透過LINE轉傳給自己的帳號，還分享給妻子一起觀看，因而挨告。阿強到案之後坦承犯行，日前被法官依法判處拘役95日，得易科罰金9萬5000元。

▲阿強檢視員工A男的手機，竟擅自轉傳對方手機中的影片。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年初利用工地休息時間，趁著A男的手機仍處於解鎖狀態，當著A男的面拿起來檢視，結果意外發現手機內存有A男與女友的性影像，竟在未經同意之下，偷偷將性影像轉傳至自己的LINE帳號，接著刪除操作紀錄；A男直到8天之後才發覺異狀，急忙報警處理。

更令人沒想到的是，阿強取得性影像之後，還曾傳送給妻子一起觀看，這件事情直到A男的女友與阿強的妻子進行調解時才曝光。

法官認為，阿強未經當事人同意，擅自轉傳性影像給自己，甚至恣意傳送給妻子觀看，確實侵害到A男與女友的隱私，考量到他犯後態度尚可，雖然有意和解，但雙方對於賠償金額沒有共識，最終未能達成和解，於是依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪、無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人祕密罪，分別判處拘役55日、50日，合併應執行拘役95日，得易科罰金9萬5000元。

至於阿強請求緩刑的部分，法官表示，雖然阿強過去沒有前科，但他在法院準備程序時一度否認犯行，並非全然有悔意，況且他的行為對當事人的危害程度非輕，事後也未能獲得當事人諒解或進行任何賠償，所以本案不宜諭知緩刑，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。