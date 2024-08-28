　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

趁手機解鎖偷轉傳員工性影像　雇主揪妻一起看下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）是A男的雇主，去年初他趁著工地休息時間，隨手拿起A男的手機檢視內容，意外發現A男與女友的性影像，竟擅自透過LINE轉傳給自己的帳號，還分享給妻子一起觀看，因而挨告。阿強到案之後坦承犯行，日前被法官依法判處拘役95日，得易科罰金9萬5000元。

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿強檢視員工A男的手機，竟擅自轉傳對方手機中的影片。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年初利用工地休息時間，趁著A男的手機仍處於解鎖狀態，當著A男的面拿起來檢視，結果意外發現手機內存有A男與女友的性影像，竟在未經同意之下，偷偷將性影像轉傳至自己的LINE帳號，接著刪除操作紀錄；A男直到8天之後才發覺異狀，急忙報警處理。

更令人沒想到的是，阿強取得性影像之後，還曾傳送給妻子一起觀看，這件事情直到A男的女友與阿強的妻子進行調解時才曝光。

法官認為，阿強未經當事人同意，擅自轉傳性影像給自己，甚至恣意傳送給妻子觀看，確實侵害到A男與女友的隱私，考量到他犯後態度尚可，雖然有意和解，但雙方對於賠償金額沒有共識，最終未能達成和解，於是依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪、無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人祕密罪，分別判處拘役55日、50日，合併應執行拘役95日，得易科罰金9萬5000元。

至於阿強請求緩刑的部分，法官表示，雖然阿強過去沒有前科，但他在法院準備程序時一度否認犯行，並非全然有悔意，況且他的行為對當事人的危害程度非輕，事後也未能獲得當事人諒解或進行任何賠償，所以本案不宜諭知緩刑，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

ET快訊
男童好奇「罐裡有什麼」　以國博物館3500年文物毀了
48歲劉謙罹癌現況曝！　回台首發聲
恐怖畫面曝！騎士鬼切遭撞噴　翻滾多圈慘死
快訊／台中公車司機死亡！　台灣大道撞分隔島
73歲劉曉慶爆4度離婚！掰了富豪「擁8男友」
187萬人領錢了！符合資格平均拿1.92萬元　明起入帳
涉性侵女病患遭訴　醫師竟還在職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗騎士鬼切左轉！遭自小客撞飛慘死　18歲無照男偷開兄車釀禍

快訊／台中客運司機開到一半不舒服...偏移撞分隔島送醫不治

駕駛闖紅燈自曝酒駕　苦求「快拉出來了」下秒拉鐵門挨罰18萬

快訊／天母彩券行火警！恐怖濃煙狂竄　B1救出一男送醫

趁手機解鎖偷轉傳員工性影像　雇主揪妻一起看下場慘了

蹭總統！　踢爆囂張集團

涉性侵女病患遭訴　醫師竟還在職

拍賣網噁心群組售海量偷拍片　娃娃機店竟是大本營

她遭醫師性侵、律師羞辱　遺言令人鼻酸

律師逼問被害人性經驗　審判長當場制止

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

中和Lexus攔腰撞女騎士！再衝撞路旁6車　她噴飛倒地送醫亡

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

苗栗騎士鬼切左轉！遭自小客撞飛慘死　18歲無照男偷開兄車釀禍

快訊／台中客運司機開到一半不舒服...偏移撞分隔島送醫不治

駕駛闖紅燈自曝酒駕　苦求「快拉出來了」下秒拉鐵門挨罰18萬

快訊／天母彩券行火警！恐怖濃煙狂竄　B1救出一男送醫

趁手機解鎖偷轉傳員工性影像　雇主揪妻一起看下場慘了

蹭總統！　踢爆囂張集團

涉性侵女病患遭訴　醫師竟還在職

拍賣網噁心群組售海量偷拍片　娃娃機店竟是大本營

她遭醫師性侵、律師羞辱　遺言令人鼻酸

律師逼問被害人性經驗　審判長當場制止

中美戰略溝通登場　王毅：溝通應具有建設性

明水氣增「全台濕答答」　下周恐有颱風生成

海關狗狗在面前坐下！八點檔女星茵芙「被帶進小房間搜身」吐陰影

5屆金手套被道奇釋出　35歲海沃德轉戰太空人

男童好奇「罐裡有什麼」　博物館3500年文物毀了

滿足需求早已過時！決勝點「創造需求」才能讓企業成功

改款「新HONDA Civic」泰規發表！油電、渦輪雙動力折合新台幣97萬

台積電開盤漲5元至947　指數漲逾60點

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

48歲劉謙肺腺癌現況曝光！回台首發聲　「2月撐完春晚」急動手術切病灶

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

社會熱門新聞

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

台男留學閃兵被判刑　意外掀超狂身分

她遭醫師性侵、律師羞辱　遺言令人鼻酸

即／鄭文燦涉貪2800萬交保　昔日部屬正籌措保釋金

北醫驚爆狼醫性侵女病患　律師羞辱式詰問害她尋短

工地男拍性愛片！老闆偷下載慘了

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

鄭文燦涉貪羈押5人全交保　理由曝光

按一鍵車牌秒換「AMG-6666」　假車牌氾濫

涉性侵女病患遭訴　醫師竟還在職

鄭文燦涉貪收押47天拚交保　桃院閉門開庭

台積電工程師偷吃女業務！拒跟妻子上床被抓包

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

台男留學閃兵被判刑　意外掀超狂身分

鄭文燦家暗櫃藏678萬！他見現金包裝藏1細節

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

她遭醫師性侵、律師羞辱　遺言令人鼻酸

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面