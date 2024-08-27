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巴基斯坦爆「大規模襲擊」至少70死！總理：武裝份子破壞與中國合作

▲巴基斯坦俾路支省遭大規模襲擊，總理指武裝團體為阻止中巴經濟走廊開發計畫。（圖／路透）

▲巴基斯坦俾路支省遭大規模襲擊。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

位於巴基斯坦西南部的俾路支省（Balochistan），從25日開始就發生多起重大武裝襲擊事件，至今已造成至少70人死亡。對此，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，分離主義武裝團體俾路支解放軍在俾路支省發動的大規模襲擊，目的是阻止「中巴經濟走廊」的開發計畫，並破壞伊斯蘭堡與北京的關係。

綜合外媒報導，俾路支省25日開始發生多起襲擊，迄今造成至少70人喪生，這是尋求俾路支省獨立的少數民族武裝分子多年來最大規模的襲擊行動。該省是中國主導的重大開發計畫的所在地，包括一個戰略港口和一處金礦和銅礦區。

▲巴基斯坦俾路支省遭大規模襲擊，總理指武裝團體為阻止中巴經濟走廊開發計畫。（圖／路透）

夏立夫今（27日）在向內閣發表的談話中表示，「恐怖分子想要阻止中巴經濟走廊和開發計畫」，以及挑撥中巴兩國的關係。中巴經濟走廊的總投資規模達650億美元，這是中國國家主席習近平「一帶一路」(BRI)倡議的一部分。

北京已譴責最新的襲擊事件，並矢言將繼續堅定支持巴基斯坦的反恐努力。中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，中方願同巴基斯坦進一步加強反恐安全合作，共同維護區域和平與安全。

▲▼巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）。（圖／路透）

▲巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）。

事實上，北京先前曾對巴基斯坦境內中國公民的人身安全表達擔憂，尤其是派駐到俾路支省參與開發計畫的中國員工，因為在今年3月，就有6名參與大壩興建計畫的中國工程師在西北地區遇襲喪生。

俾路支解放軍在一份聲明中說，包括7名自殺炸彈手在內的數百名該組織戰士參加了襲擊。中國目標此前曾遭到多個俾路支激進組織的攻擊，這些組織稱，他們幾十年來一直在爭奪被巴基斯坦中央政府拒絕分享的該地區礦產資源的更大份額。

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