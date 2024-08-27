北市老舊民宅藏德州撲克賭場　168cm美女荷官時薪曝

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局針對轄區德州撲克賭場進行掃蕩，鎖定在信義路3段巷弄內一處賭場，21日前往攻堅逮人，當場逮捕負責人以及荷官，另外還有8名賭客以及2名在場「陪賭」的友人，警方也將一干人等全部帶回派出所偵訊。

警方指出，32歲的沈姓男子在北市大安區信義路3段經營德州撲克賭場，在網路上公開揪賭客，另外還以每小時5百元的酬勞，找來168公分、面容姣好的28歲莊姓美女荷官負責發牌，藉此讓男性賭客上門絡繹不絕。

▲德州撲克賭場每小時5百請168美女荷官（白衣女）發牌。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，在21日晚上持北院核發的搜索票上門，當場查獲一桌德州撲克賭局，現場還有沈姓負責人、莊姓女荷官，另外還有8名賭客，另外旁邊有2人在「陪賭」，警方依照規定全部帶回派出所釐清身分。

警方也查扣現場21萬元的賭客賭資籌碼、預備金8萬元，另外還有相關德州撲克賭具，訊後將沈姓負責人、莊姓女荷官依照賭博罪送辦，8名賭客則是依照社秩法開罰。

▲警方逮捕負責人以及美女荷官，另外也將8名賭客依規定裁罰，並查扣相關賭資、賭具。(圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，沈姓男子透過朋友承租老舊民宅，原本以為不會被警方發現，甚至為了防止「賭況激烈」吵到隔壁鄰居，所以也加裝隔音泡棉企圖消音，但仍被警方一舉查獲。