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外送員被「初戀南京全智賢」榨乾！傻打賞200多萬　1年後氣報警

▲▼南京男子愛上女主播主，半年後慘了。（圖／翻攝自影片）

▲南京男子愛上女直播主，半年後慘了。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

南京一31歲的男子小李（化名）去年8月，認識了一名叫「初戀南京全智賢」的女直播主。隨著雙方關係的熱絡，以及女方說要跟他談戀愛。小李為愛上頭，花光積蓄也要不斷打賞，短短半年，甚至網貸了60多萬元人民幣（約新台幣268萬元）給她。

據《荔枝新聞》報導，去年8月，女方私下加了小李的帳號，主動跟他聊天，表示自己是音樂系的大學生，希望男方可以當自己粉絲，多給她撐撐場。為愛上頭的小李相繼給她打賞了幾千元（人民幣，下同），可對方並不滿足。

小李為此花光存款，開始借網貸打賞。隨後「初戀南京全智賢」說要跟他談戀愛，小李打賞起來更賣力，常常佔據「榜一大哥」的位置。短短半年，小李借了近60萬元網貸，最多一晚打賞了20多萬元。

▲▼南京男子愛上女主播主，半年後慘了。（圖／翻攝自影片）

小李坦言，自己今年31歲，離婚有孩子，之前欠下不少房貸，現在又欠了近60萬元網貸。為還錢，他辭掉了原來兩三千元的工作，當起外送員。儘管起早貪黑，他的收入仍不夠償還貸款。

律師表示，如果當初女直播主是以談朋友為誘餌，並承諾返還小李的打賞，那麼女孩的做法很可能涉嫌詐騙。目前，察覺不妙的小李已向派出所報案。

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