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重症病患返台遇惡劣天氣　醫療專機緊急後送順利就醫

▲▼飛特立航空運送極重度患者從上海返台就醫，一度遭遇惡劣天氣，幸好順利落地送醫院治療。（圖／飛特立航空提供）

▲飛特立航空運送極重度患者從上海返台就醫，順利落地送醫院治療。（圖／飛特立航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

最近一名重症患者從大陸上海返台醫治，身上插滿呼吸器、各式醫療管路，還有多種儀器，負責載運飛特立航空醫療專機，但專機接近松山機場時，一度遭遇惡劣天氣在空中盤旋，所幸順利降落，送往醫院，過程可說是有驚無險。

據了解，8月20日飛特立醫療專機運送一名在上海的極重度病患返台，由於病患身上有ECMO、呼吸器、生理監視器、給藥輸液幫浦等多達6項儀器裝備，移動過程需要小心謹慎，身上管路及儀器一旦滑脫，患者立即有生命危險。

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▲▼飛特立航空運送極重度患者從上海返台就醫，一度遭遇惡劣天氣，幸好順利落地送醫院治療。（圖／飛特立航空提供）

▲極重度患者從上海返台就醫，身上插滿醫療管線及儀器，過程需要謹慎小心。（圖／飛特立航空提供）

飛特立航空指出，此次任務派出3名有經驗的醫護及體外循環師協助，20日清晨專機從松山機場出發抵達上海虹橋機場後，醫護團隊辦理入關前往昆山市第一人民醫院辦理病人交接及出院，過程有點小波折，但都逐一克服，救護車前往機場辦理通關上機。

醫療專機當日傍晚返回接近松山機場時，因天氣惡劣，在空中一度盤旋10多分鐘，將近6時30分順利降落。飛特立地服團隊協調場站FOLLOW ME引導車進棚廠，讓病患上救護車，避免松山機場風雨下機過程，波及病患身上儀器淋溼而導致風險。

▲▼飛特立航空運送極重度患者從上海返台就醫，一度遭遇惡劣天氣，幸好順利落地送醫院治療。（圖／飛特立航空提供）

▲飛特立航空運送極重度患者從上海返台就醫。（圖／飛特立航空提供）

病患平安送抵台北振興醫院，院方及家屬傳訊息給飛特立航空公司團隊，訊息表達感謝，「非常謝謝大家，辛苦了，今天大家的壓力都很大，接下來就交給心臟科團隊接手照顧了」。整起任務畫下圓滿句點。

飛特立航空表示，每次的醫療後送，看到飛特立同仁各司其職、團隊合作專業的付出，都有感動，為同仁卓越的表現獲得肯定感到驕傲。

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