支持盧秀燕選黨主席？　洪秀柱：願意為黨承擔重任都支持

▲洪秀柱出席連戰連方瑀鑽石婚宴。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨黨主席將在明年8 月進行改選，台中市長盧秀燕被許多黨內人士視為可能角逐黨主席的人選。對此，前國民黨主席洪秀柱表示，「每個願意為黨承擔、負擔重任的，我都肯定、都支持」。

國民黨前主席連戰夫婦今（24日）在台北市寒舍艾美酒店，舉辦結婚60周年的鑽石婚宴以及連戰90歲大壽晚宴，許多藍營大咖均受邀出席。

▲連詠心出席連戰連方瑀鑽石婚宴。（圖／記者林敬旻攝）



洪秀柱抵達現場時，被媒體問到是否有祝福連戰夫妻的話，她表示，祝連戰健康平安、長命百歲，祝福夫妻百年好合，隨後笑說，「他們是鑽石婚，不是剛結婚，不能早生貴子了」。

媒體問到，傳出盧秀燕選黨主席，她支持嗎？洪秀柱說，「每個願意為黨承擔、負擔重任的，我都肯定、都支持」。

媒體追問，選總統的人選是否一定要選黨主席？洪秀柱提到，仁智互見，有的人認為總統跟主席合在一起，比較不會有問題，但如果職務、分寸搞得很清楚的話，也不會有太大的問題，見仁見智。

▲富邦金董事長蔡明興出席連戰連方瑀鑽石婚宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲連勝武出席連戰連方瑀鑽石婚宴。（圖／記者林敬旻攝）

