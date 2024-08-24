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北市社宅中籤卻沒冷氣吹！議員建議提供　市府喊恐增百億成本

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲北市社宅冷氣需住戶自行購買，議員詹為元建議市府研擬提供方案。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

近幾年從地方到中央，政府積極蓋社會住宅解決居住問題。但在台北市，民眾入住社宅後卻需要再花一筆錢購買冷氣等大型家電，從購置到折舊成本，都讓本就弱勢的住民吃不消。北市議員詹為元指出，市府原本的「以租代買」計畫胎死腹中，建議比照其他縣市提供大型家電；對此，都發局指出，北市社宅數量多，光增設冷氣，社宅經費恐將增百億。

台北市議員詹為元指出，近期接獲民眾陳情，指承租社宅本身條件就屬弱勢，好不容易中籤後卻需要再花一大筆錢購買家電，而某些大型家電如冷氣、洗衣機等價格又較為昂貴。同時，社宅期限到後需重新抽籤，若未中籤便需搬離，二手家電的折舊相當可觀，但若不折舊就極可能變成多餘家具。

詹為元指出，以外縣市案例來看，社宅大部分都有附設冷氣等設備，即便是有加裝冷氣的新北市與桃園市，租金也沒有比較貴。反觀台北市，標配設備竟連冷氣都沒有。

詹為元說，目前台北市唯一有裝設冷氣的社宅為大龍峒社宅，過去市府也有思考裝設冷氣，採以租代買方式推行，但住戶往往考量租賃成本偏高、不符合實際運用以及欠繳費用等，因此申請率不佳。

根據都發局提供的資料，6年12處社宅共4890戶，申請租借家具及冷氣戶數僅46戶；且在113年更無廠商提出配合意願，因此，此政策似乎胎死腹中。詹為元建議，大型家電造價昂貴且使用年限長，市府應研議在即將落成的社宅試辦提供冷氣等大型家電，減輕民眾負擔外也可重複使用、落實環保概念。

對此，都發局表示，衡量台北市社宅數量相較新北市、桃園市多，增設空調設備將使社宅營運期增加近百億成本，且不同家庭對於家具、家電等品牌規格需求有異，故經評估後改以以租代買模式執行。

都發局說，自2018年興隆D2區社宅招租起，提供活動家具如沙發、餐桌、餐椅、電視櫃、茶几、床架等，還有冷氣設備以租代買租賃平台服務，提供住戶選擇租用，後續並於青年一期、東明、木柵、明倫、瑞光、中南及新奇岩等8處社宅提供媒合租賃服務。

都發局指出，試辦結果除少部分社宅有住戶申請，經了解多數住戶考量租賃成本偏高，但租賃成本偏高原因是廠商除提供家具設備外，尚有提供保養及維修服務，另執行過的廠商後續無意願續行租賃服務方案。後續台北市住都中心將持續精進以租代買模式。

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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