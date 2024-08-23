快訊／台中9月嬰疑遭狠父「活活打死」　檢聲請羈押禁見

▲廖姓男子將9月嬰帶回家幫2歲女兒慶生，卻嫌男嬰吵，疑似將男嬰活活打死。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、鄒鎮宇／台中報導

台中市東區昨（22）日傍晚發生1名9月大廖姓男嬰在家中猝死，經醫護人員搶救時，發現男嬰身上有多處瘀傷，這才爆出廖姓父親疑嫌男嬰太吵，出手將對方活活打死的情況。對此，檢方認為廖男罪嫌重大，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見。

檢方23日晚間表示，廖男涉犯刑法第278條第2項重傷害致死、第286條第3項凌虐幼童致死、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項罪嫌重大，有羈押原因及必要，因此向法院聲請羈押禁見。

回顧案情，警消22日晚間傍晚近6時，接獲東區某民宅有1名9月大男嬰無呼吸心跳，救護人員到場緊急將男嬰送醫搶救，仍宣告不治。由於醫護人員在搶救過程中，發現男嬰身上有多處大小不一的瘀青，疑有受虐情形；廖男應訊時也坦承，這2天探視妻兒時有出手打孩子。

據悉，男嬰與2歲大姊姊、廖母住在南投，廖父一人住台中，因要幫女兒過生日，所以將3人接回台中，未料廖男疑似嫌男嬰太吵，竟出手教訓，結果竟將男嬰活活打死。

台中市社會局表示，小孩平時跟媽媽住在其他縣市，這週一起回台中的爸爸家暫住。男嬰確切死因有待解剖相驗，男嬰姊姊目前由其他親屬照顧。