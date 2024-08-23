閨密「卸貨」後卻勸她高齡別生　帥尪霸氣頂回去

圖文／鏡週刊

隨著現代人比較晚婚的緣故，有些夫妻想生小孩可能需要醫療科技的輔助。昨（22）日有位女性在網路論壇po文，提到自己跟閨密都是大齡結婚，2人都很努力備孕，閨密靠著試管嬰兒的技術順利懷孕，近日已經「卸貨」，原po跟老公去看閨密時，對方竟嚴肅提到原po高齡的狀況，「我是覺得你不要生了啦！」讓原po當下有些尷尬，老公立刻霸氣回應對方，讓原po內心直呼「我老公好帥！」連其他網友也都被帥翻。

有位正努力備孕的女性在網路「Dcard」論壇po文，提到自己跟閨密都是大齡結婚，2人都很努力備孕，閨密靠著試管嬰兒的技術順利懷孕，「當時真的很替她開心，也給了正在努力試管的我，打了一個強心針」。

近日原po閨密順利「卸貨」，她與老公前往關心，閨密很開心地抱著小孩跟原po分享媽媽經，後來對方卻突然嚴肅表示，「我是覺得妳現在要開始想一下，想沒有小孩的生活如何？畢竟妳是高齡了，而且妳看我懷孕這麼辛苦？我是覺得妳不要生了啦！」

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原po聽到閨密這番言論後，頓時有些尷尬，「自己生完了，叫我不要生？還看衰我？」正當原po想要回嘴時，她的老公突然發言，「那我們不打擾你幫小孩把屎把尿了，哪天你被小孩搞瘋，被小孩頂嘴，氣到不行，滑開限動看到沒生小孩的我們在爽喝咖啡、度假的時候，就不要嫉妒嘿。」

只見閨密臉變得超級臭，老公還補了一句，「我覺得你以後不要再跟我老婆聯絡了，我覺得你只會講些偏激的言論，這樣對我老婆心情很不好。我會直接叫我老婆封鎖你。」

原po後來坦言，沒聽清楚後來閨密的發言，內心倒是感覺到「我老公好帥！」該篇po文曝光後，有許多網友也被帥翻留言，「這麼帥的老公都是別人的～^_^」「你先生感覺會是神隊友耶，有帥到」「你老公超棒????」；不過也有網友留言，原po的閨密可能出現產後憂鬱，「剛生完很容易產後憂鬱，所以可能講話比較偏激」。



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