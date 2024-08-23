　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

閨密「卸貨」後卻勸她高齡別生　帥尪霸氣頂回去

現代人比較晚婚，有些夫妻想生小可能需要借助醫療科技的輔助。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

隨著現代人比較晚婚的緣故，有些夫妻想生小孩可能需要醫療科技的輔助。昨（22）日有位女性在網路論壇po文，提到自己跟閨密都是大齡結婚，2人都很努力備孕，閨密靠著試管嬰兒的技術順利懷孕，近日已經「卸貨」，原po跟老公去看閨密時，對方竟嚴肅提到原po高齡的狀況，「我是覺得你不要生了啦！」讓原po當下有些尷尬，老公立刻霸氣回應對方，讓原po內心直呼「我老公好帥！」連其他網友也都被帥翻。

有位正努力備孕的女性在網路「Dcard」論壇po文，提到自己跟閨密都是大齡結婚，2人都很努力備孕，閨密靠著試管嬰兒的技術順利懷孕，「當時真的很替她開心，也給了正在努力試管的我，打了一個強心針」。

近日原po閨密順利「卸貨」，她與老公前往關心，閨密很開心地抱著小孩跟原po分享媽媽經，後來對方卻突然嚴肅表示，「我是覺得妳現在要開始想一下，想沒有小孩的生活如何？畢竟妳是高齡了，而且妳看我懷孕這麼辛苦？我是覺得妳不要生了啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原po聽到閨密這番言論後，頓時有些尷尬，「自己生完了，叫我不要生？還看衰我？」正當原po想要回嘴時，她的老公突然發言，「那我們不打擾你幫小孩把屎把尿了，哪天你被小孩搞瘋，被小孩頂嘴，氣到不行，滑開限動看到沒生小孩的我們在爽喝咖啡、度假的時候，就不要嫉妒嘿。」

只見閨密臉變得超級臭，老公還補了一句，「我覺得你以後不要再跟我老婆聯絡了，我覺得你只會講些偏激的言論，這樣對我老婆心情很不好。我會直接叫我老婆封鎖你。」

原po後來坦言，沒聽清楚後來閨密的發言，內心倒是感覺到「我老公好帥！」該篇po文曝光後，有許多網友也被帥翻留言，「這麼帥的老公都是別人的～^_^」「你先生感覺會是神隊友耶，有帥到」「你老公超棒????」；不過也有網友留言，原po的閨密可能出現產後憂鬱，「剛生完很容易產後憂鬱，所以可能講話比較偏激」。


更多鏡週刊報導
女友出國只愛南韓讓他果斷分手　網：旅遊可以看清一個人
出門10小時「變頻冷氣不用關？」　台電闢謠曝省錢模式
民眾黨政治獻金風暴案延燒　許甫落淚：我們信用破產了

ET快訊
死亡車禍！夫妻騎車撞垃圾車　澎湖男喪命
大樂透頭獎1.71億一注獨得　台中今晚誕生億萬富翁

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同學在夜市賣滷味！他一聽實際收入嚇傻：有這麼賺？

閨密「卸貨」後卻勸她高齡別生　帥尪霸氣頂回去

快訊／中國信託ATM、App全台大當機！民眾崩潰：現金只剩300元

在地隱藏美食！花蓮排隊名店「提前停業」　饕客嘆：回去必吃

長榮班機遭雷擊畫面曝！天空「白光一閃」尾翼被擊中

四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光

長榮航班松山起飛前遭雷擊　200人被請下機「延誤逾4小時」

台灣首富林百里罹肺癌！靠「2飲食習慣」19年沒復發

墾管處：南灣陽傘亂象已改善！官方影片自打臉　網友留言狠酸

你也踩到地雷了嗎？肢體語言潛規則：10個壞習慣讓形象大扣分

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

4451萬養內鬼林明佐！洗錢基地曝光　車庫停賓利...3200萬名錶吸睛

午後雷雨下周擴全台　珊珊颱風明轉中颱

中信金搶親新光金聘金曝光　每股14.55元！目標一次買51％

英雄領隊肉身護團員！　遭虎頭蜂圍攻送醫不治

周迅50歲狀態高掛熱搜第一　挨酸「買得很明顯」評價兩極

為了保護團員！登山團領隊慘遭虎頭蜂圍攻　送醫搶救不治

同學在夜市賣滷味！他一聽實際收入嚇傻：有這麼賺？

閨密「卸貨」後卻勸她高齡別生　帥尪霸氣頂回去

快訊／中國信託ATM、App全台大當機！民眾崩潰：現金只剩300元

在地隱藏美食！花蓮排隊名店「提前停業」　饕客嘆：回去必吃

長榮班機遭雷擊畫面曝！天空「白光一閃」尾翼被擊中

四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光

長榮航班松山起飛前遭雷擊　200人被請下機「延誤逾4小時」

台灣首富林百里罹肺癌！靠「2飲食習慣」19年沒復發

墾管處：南灣陽傘亂象已改善！官方影片自打臉　網友留言狠酸

你也踩到地雷了嗎？肢體語言潛規則：10個壞習慣讓形象大扣分

一坪3.3萬！廣東驚見最低房價　登上微博熱搜

2024富岡鐵道藝術生活節起跑　DT668蒸汽機車＋藍皮解憂號齊聚桃園

國際扶輪3502區慶祖父母節　祖孫妝水水走秀詮釋祖孫情

「2024桃園電影節」臺灣獎頒獎　總獎金共發出125萬

桃園鳳凰扶輪社扶弱助學　捐助24萬就學獎勵金

陸女高中生校內身亡！倒臥宿舍床上「送醫不治」　家屬校門擺花圈

微濕上妝更貼膚！6個你應該知道的「美妝蛋上妝技巧」

泰國華欣「8秘境玩法」公開！瀑布旁露營、葡萄園騎單車超愜意

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

最夯影音

更多

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

4451萬養內鬼林明佐！洗錢基地曝光　車庫停賓利...3200萬名錶吸睛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面