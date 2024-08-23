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ET民調 ／ 加味菸難禁！56.9%認為會改買水貨或走私品　薄荷口味10.4%吸引度墊底

▲▼ 基隆漁船藏私菸 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆漁船曾被查緝發現藏私菸 。（圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

根據《ETtoday民調雲》最新調查顯示，56.9%民眾認為若禁止加味菸，吸菸者改向非法通路購買新興菸品及加味菸。調查結果也指出，最有可能吸引青少年嘗試的加味菸口味前三名，分別為水果（27.7%）、糖果（23.2%）、花香味（16.5%）。

新版《菸害防制法》2023年上路，明訂菸品不得使用禁止添加物，衞福部國健署日前也預告「菸品禁止使用之添加物」草案，明列禁止27項菸品添加物，再度引發關注與討論。

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根據立法院法制局研析，國內加味菸市場目前市占率為12%，每年可售出2億包，菸捐稅收可超過100億元。
對於禁售加味菸，也有立委表示，加味菸在國內有不小市場，全面禁止後的銷售管道可能轉入地下水貨，等同變相助長走私。

另外，依據《2019年台灣五大超商調查》，菸品佔便利商店銷售額28.6%，菸品貢獻近三成收入。根據公平會調查，超商以銷售商品收入占96.6%，其中銷售前3名的商品分別為菸品，飲料，便當、三明治及熱食。若民眾改購買地下通路的加味菸，除了對台灣零售通路影響甚大，按照財政部國庫署統計，2022年違法菸品查獲數為1564萬包，2023年已增加到1748萬包，當吸菸者轉向購買走私水貨，長期仰賴菸捐稅挹注國庫及健康政策財源的金額恐也將大幅縮水。

為瞭解民眾對於衛福部國健署預告禁止加味菸的意向與看法，《ETtoday民調雲》於2024年8月12日至8月16日針對18歲以上全台民眾進行調查，有效樣本數為1,705份，在95%信賴區間內，抽樣誤差為±2.37%。

調查結果顯示，如果禁止藍莓菸、巧克力菸等口味的加味菸，有56.9%民眾認為可能會出現的現象是「吸菸者改向非法通路購買新興菸品及加味菸」；其次是「吸菸者改抽原味紙菸」（23.7%），認為吸菸者會選擇「戒菸」的民眾僅有7.0%，回答不知道或無意見者12.4%。

▲ET民調 ／ 加味菸難禁！56.9%認為會改買水貨或走私品　薄荷口味10.4%吸引度墊底 。（圖／ETtoday民調雲）

在最有可能吸引青少年嘗試吸菸的加味菸口味部分，調查結果也指出，排名第一的是「水果味」（27.7%），其次為「糖果味」（23.2%），第三名為「花香味」（16.5%），墊底的是「薄荷味」（10.4%）。

▲ET民調 ／ 加味菸難禁！56.9%認為會改買水貨或走私品　薄荷口味10.4%吸引度墊底 。（圖／ETtoday民調雲）

《ETtoday民調雲》表示，本次調查是以EDM方式通知進行網路問卷調查，在統計分析之前，原始資料先依內政部113年7月底人口統計資料與112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合全台地區18歲以上人口之母體結構，使調查具有代表性。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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