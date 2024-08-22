小五兒店裡主動幫忙送飲料　母遭女客罵虐待傻眼：什麼毛病？

記者黃翊婷／綜合報導

一名母親聲稱，就讀小學的兒子平時會在家中經營的小店幫忙收餐、擦桌子，近日卻被一名年約30多歲的女子質疑「叫小孩工作就是虐待」，兒子一度被嚇哭，讓她感到很生氣，「我不懂這樣打擊驚嚇一個小孩到底有什麼毛病？」

▲原PO的兒子幫忙處理店裡事務，卻遭客人嚇哭。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社網站「匿名公社」發文表示，兒子今年將升上小學五年級，平常寫完功課之後，會在自家經營的店裡幫忙收餐、擦桌子，有些常客覺得兒子很乖，會送小禮物鼓勵；然而，近日有一組中年顧客來消費，兒子送飲料過去時，被30多歲的女子質疑「叫小孩工作就是虐待」，女子還一直說要幫忙打113，兒子被嚇哭躲回廚房，她出去了解狀況，女子竟然還反過來責備她。

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原PO氣憤表示，她和家人一起努力經營一間小店，從未犯法，雖然沒有能力給孩子過最好的生活，但至少孩子懂得感恩知足，或許她不如女子家有錢，女子的小孩不用做家事跟她也沒關係，「但拿你們的觀念硬套在別人頭上就是無理，我不懂這樣打擊驚嚇一個小孩到底有什麼毛病？」

文章公開之後掀起超過千名網友關注，大家紛紛留言力挺原PO，覺得女子的行為不妥當，「住海邊管真寬，小孩幫忙家裡事務是一種學習，被說得這麼難聽」、「有些人真的很自以為是，自以為正義是假正義，真的不是每個家庭都可以不用工作就能過日子」。

還有不少網友坦言遇過類似的事情，「以前我帶2歲女兒上班，就有人酸言酸語，說孩子在這裡好可憐，要等我下班」、「我也遇過這種聖母操作，直接無視」；也有好心人提醒原PO，別忘了關懷、協助導正兒子的心態，以免造成不良影響。

國外網站《Bright Side》曾整理學者研究，讓孩子學習做家務雜事，不僅能培養孩子投入的心態、負責的態度，也能幫助孩子在處理事務的過程中發展出正面態度，這種正向的處理態度，在學校的小組項目中就能發揮作用，可以幫助孩子與同學展示團隊合作精神，並在工作時保持良好的態度，而且從小就學會主動提供協助的人，未來更有可能成為領導者。