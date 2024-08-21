男子被阿嬤碎念負氣橋上徘徊　正妹暖警一把拉回偕消防隊送醫保命

▲中興分局暖警莊雅萍獲選為民服務績優人員。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名男子與家人長期相處不睦，於5月間遭阿嬤碎念幾句後負氣外出、飲酒，更於南崗大橋上徘徊、作勢跳下；中興警分局警員莊雅萍獲報後趕抵現場，與熱心民眾合力將男子拉回橋面，經評估其精神狀況非常不穩定，會同消防隊強制送醫，保住一條珍貴生命。

南投縣警察局辦理113年第2期4至6月受理民眾報案服務態度績優人員遴選，中興警分局府西派出所警員陳弘霖、光明派出所警員莊雅萍因表現良好，獲得各審議委員肯定，評選為「分局級」為民服務績優員警殊榮。

中興分局指出，莊雅萍在5月26日當天備勤勤務，獲報後趕赴現場，發現該名男子倚在橋上護欄邊，雙手扶著欄杆，立即跑上前去阻止，路過的熱心民眾也加入勸說行列，並合力將該男子拉回橋上，隨即聯繫消防人員到場評估，認為男子「去意堅決」，雖經安撫仍無法打消念頭，有強制就醫必要，遂與救護人員共同將該男抬上救護車，但該男仍不斷掙扎、甚至將保護束帶弄斷，警、消費盡九牛二虎之力才將他壓制，送至草屯療養院就醫治療。

▲中興分局警員陳弘霖獲選為民服務績優人員。（圖／記者高堂堯翻攝）

陳弘霖優則於5月28日當天備勤勤務，一名婦女神情慌張地至派出所求助，稱自5月24日起陸續接獲自稱南投醫院的藥劑師來電，一下指其身分遭冒用領取處方箋、一下又有自稱新北市政府警察局鷹眼小隊長「石春吉」指其涉嫌洗錢，需要匯款監管金錢；陳弘霖立即分析案情阻詐，並對於相類似詐騙手法實施機會教育，順利保住婦人老本。