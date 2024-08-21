「木可風暴」衝擊2026選情　黃暐瀚：柯文哲終結藍綠恐成絕望

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「木可風暴」衝擊2026選情　黃暐瀚：柯文哲終結藍綠希望恐成絕望

▲▼柯文哲 黃國昌 黃珊珊 張啟楷 晨會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲政獻風暴，衝擊民眾黨2026雙北市長選情及布局。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，媒體人黃暐瀚今（21日）直言，「木可風暴」將衝擊2026選情，不僅立委黃國昌無法在新北市創造「當選契機」，立委黃珊珊還因遭停權3年，無法代表黨參選台北市長；柯文哲「終結藍綠」的希望，也許將會變成「絕望」。

「木可風暴，衝擊2026選情」黃暐瀚說，TVBS日前公布一份新北市長可能參選人的對比民調，毫無意外，李四川名列第一。這份民調除了顯示「李四川很強」之外，還有另外一個結論是「黃國昌不夠強」。

黃暐瀚指出，儘管黃國昌已經是過去半年民眾黨聲量最高的政治明星，但依舊無法在新北市創造出「當選契機」，若是黃國昌都沒機會，民眾黨其他縣市長的擬候選人，就更不用說了，且「木可風暴」後，黃珊珊遭中評會停權3年，也就是說2026黃珊珊已無法代表民眾黨參選台北市長。

黃暐瀚提到，台灣民意基金會的最新民調，民眾黨支持度大幅下滑，只剩「13.8%」，但是該民調的時間為8月12日至8月14日，因此「木可效應」可能還未真實反映。

黃暐瀚坦言，民眾黨2026的前景堪慮，一旦白營當選機會被直接看衰，政治板塊又會回到藍綠對決，柯文哲「終結藍綠」的希望，也許將會變成「絕望」。

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