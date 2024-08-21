42年忠孝橋遭撞破！居民嘆「車禍必塞」：卡車經過就震動

▲忠孝橋昨日一大早遭一輛聯結車撞破。（圖／翻攝自臉書／侯友宜）

圖文／CTWANT

台1高架接忠孝橋新北往台北方向路段，在昨（20）日清晨6時許遭一輛聯結車撞破，部分路面與護欄被砸毀，造成橋梁一度全面封閉，也讓通勤車流大停擺。對此，附近居民也透露，原本當卡車、遊覽車經過時，房屋都會跟著震動，如今護欄遭到撞破，不禁讓人懷疑橋梁是否穩固。

忠孝橋三重端在1982年通車，迄今已有42年歷史，由於橋上道路設計為單線雙向通行、沒有路肩，每當車禍發生時，大批車輛必須改道通行，周邊就會大塞車。

根據《三立新聞網》報導，一位民眾於受訪時透露，此次事故讓不少上班族受牽連，平常都習慣直接上橋；另一名民眾也表示，「很慘啊，上班族都遲到了，全部都是車……（上午）最少要半個小時（塞車）」。

附近店家則直言，只要在忠孝橋下，當有重車經過時，便會感受到橋在晃動，如果發生車禍，就要繞到集美街出來，結果一樣塞車，「如果發生車禍怎引導，要有對策才對」。

報導指出，忠孝橋連結了新莊三重至台北車站，上班時段高峰在7至8時，平均每小時超過2750輛車次。目前由於橋樑被撞毀，台北市政府呼籲用路人改從台北橋、中興橋進入台北市，而工務局則會特別針對橋樑結構進行檢視。

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