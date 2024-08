阿富汗安全部隊281人未蓄鬍　遭塔利班道德警察解雇

▲ 阿富汗女性遭禁止接受大學教育,從圖中可見安全人員蓄有鬍鬚。(圖/達志影像/美聯社)

中央社

阿富汗塔利班(Taliban)官員今天表示,勸善懲惡部已將281名未蓄鬍的安全部隊成員解職,並在過去的一年裡,於阿富汗拘留超過1萬3000名犯下「不道德行為」的人。

路透社報導,勸善懲惡部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)在年度行動報告中指出,約一半的被拘留者在24小時後被釋放,但沒有詳細說明被拘留者遭指控的罪名,或是他們的性別。

勸善懲惡部的規劃與立法主任莫赫利斯(Mohibullah Mokhlis)在記者會中表示,官員在過去一年內銷毀2萬1328件樂器,並防止數以千計電腦操作員在市場上銷售「不符道德倫理」的影片。

莫赫利斯說,勸善懲惡部查出281名未蓄鬍的安全部隊成員,並根據他們對伊斯蘭律法的解釋將這些成員解職。

▲ 阿富汗塔利班法規趨嚴,人型模特兒被「蒙面」展示服飾。(圖/達志影像/美聯社)

塔利班於2021年接管阿富汗後,便以勸善懲惡部取代婦女事務部。勸善懲惡部因為對女性的限制和抑制言論自由,遭人權組織和聯合國(UN)批評。

聯合國駐阿富汗使團曾通報,勸善懲惡部官員會因婦女的穿著不符合他們對伊斯蘭服飾的解釋,而攔下並拘留女性,拘留時間有時長達數小時。

塔利班稱這些拘留指控「毫無根據」,並表示規則是基於他們對伊斯蘭律法和阿富汗習俗的解釋所制定。

勸善懲惡部表示,他們正在制定一項新的計畫,以確保民眾遵守伊斯蘭著裝規則,這項計畫預計將由駐在南部坎達哈市(Kandahar)的最高精神領袖監督。