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阿富汗安全部隊281人未蓄鬍　遭塔利班道德警察解雇

阿富汗女性遭禁止接受大學教育。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 阿富汗女性遭禁止接受大學教育，從圖中可見安全人員蓄有鬍鬚。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

阿富汗塔利班（Taliban）官員今天表示，勸善懲惡部已將281名未蓄鬍的安全部隊成員解職，並在過去的一年裡，於阿富汗拘留超過1萬3000名犯下「不道德行為」的人。

路透社報導，勸善懲惡部（Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice）在年度行動報告中指出，約一半的被拘留者在24小時後被釋放，但沒有詳細說明被拘留者遭指控的罪名，或是他們的性別。

勸善懲惡部的規劃與立法主任莫赫利斯（Mohibullah Mokhlis）在記者會中表示，官員在過去一年內銷毀2萬1328件樂器，並防止數以千計電腦操作員在市場上銷售「不符道德倫理」的影片。

莫赫利斯說，勸善懲惡部查出281名未蓄鬍的安全部隊成員，並根據他們對伊斯蘭律法的解釋將這些成員解職。

▲阿富汗塔利班法規趨嚴，模特兒「蒙面」展示服裝。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 阿富汗塔利班法規趨嚴，人型模特兒被「蒙面」展示服飾。（圖／達志影像／美聯社）

塔利班於2021年接管阿富汗後，便以勸善懲惡部取代婦女事務部。勸善懲惡部因為對女性的限制和抑制言論自由，遭人權組織和聯合國（UN）批評。

聯合國駐阿富汗使團曾通報，勸善懲惡部官員會因婦女的穿著不符合他們對伊斯蘭服飾的解釋，而攔下並拘留女性，拘留時間有時長達數小時。

塔利班稱這些拘留指控「毫無根據」，並表示規則是基於他們對伊斯蘭律法和阿富汗習俗的解釋所制定。

勸善懲惡部表示，他們正在制定一項新的計畫，以確保民眾遵守伊斯蘭著裝規則，這項計畫預計將由駐在南部坎達哈市（Kandahar）的最高精神領袖監督。

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