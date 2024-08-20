快訊／找到了！彰化男福寶蚵道挖蚵疑失足落水　失聯1天尋獲遺體

記者林名揚、唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化鹿港鎮一對夫妻昨(19日)到福寶蚵道挖蛤蠣，其中丈夫疑似在涉水時不慎失足沉入水中，妻子一回頭找不到人嚇得連忙報警。警消獲報後立即出動救援，但卻遲遲未果，今(20日)上午再次出動搜索，最終於彰濱工業區鹿港段水道上發現落水男子，但他已明顯死亡。

▲男子到福寶蚵道挖蚵疑似失足落水，今尋獲遺體。（圖／民眾提供）

這起案件發生在昨天下午4時31分，一對夫妻道蚵田挖蛤蠣，但妻子一個轉身就不見丈夫人影，嚇得立刻報警。而現場有目擊者表示，男子疑似是在涉水時不慎沉入水中。

警消人員獲報立即出動搜救，但卻遲遲未果，且因天色昏暗及氣候等因素，在與家屬溝通後，於今日上午再次出動救援。

稍早不幸消息傳回，各機關單位經投入人力、機載具進行救援，以及以「海巡無人機」進行搜索，發現男子漂浮於彰濱工業區鹿港段水面上，前往救援後發現男子已明顯死亡，後續交由禮儀社人員將遺體送返家中。

海巡署中部分署第三岸巡表示，海巡署中部分署正積極計畫性培養無人機飛手，提升無人機應用於救援等任務的能力，此次利用無人機搜救落海男子，再次展現了無人機技術在海巡任務中的重要性及可行性。若民眾有需要海巡人員提供協助時，歡迎撥打海巡署「118」免費服務專線，海巡人員將竭誠為您服務。