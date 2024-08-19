第19屆全球城市小姐總決賽名單出爐！參賽正妹驚見神似Minji

▲左起為選拔活動創辦人張如君、城姐主席蕭美萍、城使主席紀皖珍及城姐會長李雅楹。（圖／ 中華全球城市選拔協會）

圖文／CTWANT

第十九屆全球城市小姐今年加賽選拔全球城市美業形象大使，複賽於昨（18日）舉行，兩百多人歷經初選、複賽，最後由藍郁晴、蔡惠名、沈宜蓁、王燕呢等各界人士組成的評審團精選後，城姐選拔部分有二十六人獲選進入總決賽，城使選拔部分有十二人獲選進入總決賽，總決賽將於25日在台北漢來大飯店舉行。

活動創辦人張如君表示為了替明年選拔活動滿二十週年暖身，今年活動規模更勝以往，估計觀賽來賓、選手、評審及工作人員多達千人左右，力挺張如君舉辦選拔千人盛會的城姐台灣賽區主席蕭美萍及大會會長李雅楹則說通過複賽的準城姐特色是青春洋溢、平均身高將近一百七十公分，「高人一等。」

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▲陳芃瑾有「小劉亦菲」稱號。（圖／中華全球城市選拔協會）

▲袁健菊參賽選形象大使賣力展現自我，完全看不出是個三寶媽。（圖／中華全球城市選拔協會）

此外，全球城市美業形象大使台灣賽區主席紀皖珍表示進入總決賽的準城使特色是充滿自信、積極展現自我，像是獲選的準城使袁健菊在伸展台表演熱舞，活力及信心十足，完全看不出是個三寶媽。張如君則形容今年的準城姐出現不少明星臉，包含身高一百八十一公分、曾獲伊林「璀璨之星」選拔奪冠的林之旋，頗有陳姸希神韻；翁郁茹神似NewJeans成員Minji；陳芃瑾則有「小劉亦菲」稱號，星光十分閃亮。

▲翁郁茹神似NewJeans成員Minji。（圖／中華全球城市選拔協會）

▲曾獲伊林「璀璨之星」選拔奪冠的林之旋頗有陳姸希神韻。（圖／中華全球城市選拔協會）

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