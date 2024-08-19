快訊／20越南妹酒店下海兼差！7人還在念大學　校園遍佈北部3縣市

▲警方臨檢抓包越南妹酒店下海兼差，其中7人竟還是來台念書的女大生。照片非本次臨檢畫面。（示意圖／ET資料照）

記者張君豪／台北報導

北市中山分局16日晚間在錦州街皇冠酒店查獲20名越南籍酒店妹坐檯，而經查發現，其中有7人竟還是來台念書的大學生，就讀學校遍佈北部三個縣市，她們利用晚間課餘時間，在酒店兼差下海陪酒，警方後續將會通知校方及教育部，若是被取消就學簽證，這7人將會被遣送回國。

對此，教育部回應，各校招收外國學生時，應審核財力及語文能力，確認學生來台就學的真意，若涉不當工讀，學校應立即查處，否則將扣招生名額或獎補助款。

據了解，近半年因股市房市熱潮尋芳客變多，中山區不少傳統作風大膽的酒店因徵不到能喝敢玩的本土酒店妹，竟轉而招攬東南亞外籍女子下海陪酒。對此，中山警方16日就前往臨檢，沒想到一舉就查獲20名越南籍酒店妹。

經清查發現，這20人中還有7人竟是拿著就學簽證來台讀書的女大生，她們學校遍佈北部三縣市，平均年齡僅20出頭，且外型相當亮麗，只要上班儼然成為酒店業者紅牌。

未料，這7人竟趁著晚間課餘時間，到酒店兼差下海陪酒，警方後續將會通知校方及教育部，讓教育部審核後進行裁罰，女大生將面臨3-15萬元罰鍰，若遭取消就學簽證將會被遣送回國、業者則可開罰15-75萬。

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