回信給被毆打站務員　台鐵董座允諾「協助聘律師」：費用公司先出

▲ 台鐵公司董事長杜微允諾延聘律師，協助被毆打的站務員。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵大林車站女站務員因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打，該站務員昨（18日）親筆寫信給交通部長李孟諺及台鐵董事長杜微，盼受重視職場安全。杜微今親自回信，表示會協助延聘律師，並由公司先支付費用，修正「執行職務遭受不法侵害預防計畫」規定。

台鐵公司今公開杜微回覆的信件，杜微稱讚該站務員，堅守工作崗位維護營運安全，是為員工表率，並向她致敬意與謝忱，並保證公司會維護工作場域及同仁值勤的安全，使營運服務更正向、更完善。

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杜微強調，公司同仁執勤時被旅客攻擊辱罵甚至被地方民代施壓等情事，公司及台灣鐵路企業工會均非常重視，事件發生當下的錄影監視影像，已請站方妥適留存，並會同路警持續偵辦。

▲台鐵公司董事長杜微回信內容。（圖／台鐵公司提供）

該站務員目前已提出傷害告訴，杜微表示，公司將依公務人員因公涉訟輔助辦法協助延聘律師，所需費用由公司先行支付，協助員工出庭並依法院判決進行後續處理。

杜微說，南區營運處並已啟動員工關懷機制，本周內將有高雄醫學大學附設醫院臨場職醫訪視，針對生理及心理影響給予協助及建議，公司各級主管也會持續探視關懷。

有關防護職場安全部分，杜微表示，公司已經加強現場監視設備，進行24小時全區監控，並與鐵路警察及當地警察機關建立聯防機制，增加巡檢密度及見警率，

他說，協調地方警察巡邏進入車站簽到，如遇狀況由地方警察於第一時間趕至現場處理，鐵路警察隨後以最迅速的方式赴現場接續，執行安全維護工作。公司內各運務段也已整合各鄰近車站，可以在短時間內支援因應。

杜微表示，台鐵本部已責成職安室會同南區營運處、人資處、路警局、台灣鐵路企業工會等單位，8月底前召開「工作場所職業安全衛生稽核會議」，澈底檢討各項職安預防、車站安全措施、修正「執行職務遭受不法侵害預防計畫」規定，並妥擬執行方案。