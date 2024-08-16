「高雄最貴韓國烤肉餐廳」插旗台中　阿根廷牛排館推微醺時光搶客

▲韓國天團Super Junior曾造訪、被稱為高雄最貴韓國烤肉餐廳的「水赤床」宣布插旗台中。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

韓國天團Super Junior來台開唱曾造訪、被稱為高雄最貴韓國烤肉餐廳的「水赤床」首度跨出南台灣，宣布插旗台中。業者透露，光是裝潢就斥資2000萬元，地點選在近期最熱的14期，近日悄悄試營運就吸引不少消費者上門，坦言台中人消費力實力超乎想像，「小情侶上門毫不猶豫直接點和牛A5套餐，在南台灣少見」，預期業績可遠遠超越高雄。

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▲水赤床位置就在台中美食新興激戰區崇德路上。（圖／記者游瓊華攝）



「水赤床」在韓文中意味著「君王的餐桌」，在高雄小有名氣，平均客單價落在800元到1000元之間，被在地人稱為是高雄最貴韓國烤肉餐廳。日前韓國天團Super Junior到高雄開唱，活動結束造訪的就是水赤床，更讓餐廳聲名大噪。此次插旗台中市北屯區，開設台中一號店，業者透露，餐廳內不僅所有餐具、食材都自韓國原裝進口，連餐廳屋頂的屋瓦也來自韓國，加上主廚本身就是韓國人，讓每道料理都是純正韓國風味。

▲不僅主廚來自韓國，連餐具、食材及屋瓦等也來自韓國。（圖／記者游瓊華攝）



餐廳近日試營運，業者透露，台中人明顯愛嚐鮮、也捨得花錢吃美食，平均客單價約在1600元到2000元之間，不少消費者一上門就指定吃A5和牛，讓他們對台中消費市場更具信心。

▲開幕後一躍成為台中最夯餐廳的「Ayres Tango」推出微醺時光活動。（圖／記者游瓊華攝）



另外同樣位在北屯區，全台最大的阿根廷牛排餐酒館「Ayres Tango」開幕後一躍成為台中最夯餐廳，預約訂位一路滿到中秋節後，僅剩零星、非熱門時段可預約。Ayres Tango將於9月2日推出微醺時光活動，主打阿根廷葡萄酒、阿根廷自創調酒、南美風味小食，還有機會看到探戈舞蹈表演等。

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