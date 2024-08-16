快訊／花蓮今早連三震！最大規模6.3　半個台灣震度3級以上

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者葉國吏／台北報導

花蓮地區今早截至07：57為止，發生三起有感地震，其中最大規模6.3，半個台灣震度超過3級，許多人都被國家警報嚇到。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午7時42分台灣東部海域發生芮氏規模4.8地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.9公里處，深度13.8公里，屬於極淺層地震。

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氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣鹽寮。

根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣，震度2級地區為宜蘭縣、南投縣，震度1級地區為台東縣、台中市、嘉義縣、彰化縣、新竹縣、雲林縣、桃園市、嘉義市、台南市。

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

另外，根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午7時40分花蓮縣近海發生芮氏規模4.5地震，震央在花蓮縣政府南方22.3公里處，深度22.6公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市。

根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣，震度1級地區為南投縣、台東縣、宜蘭縣、台中市、嘉義縣、彰化縣、雲林縣。

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

今天上午7時35分台灣東部海域發生芮氏規模6.3地震，震央在花蓮縣政府東南方34.2公里處，深度9.7公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市、台東縣長濱、宜蘭縣澳花、南投縣奧萬大、台中市梨山、嘉義縣番路、彰化縣彰化市、雲林縣麥寮。

根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣、台東縣、宜蘭縣、南投縣、台中市、嘉義縣、彰化縣、雲林縣，震度3級地區為新竹縣、苗栗縣、桃園市、新北市、嘉義市、高雄市、新竹市、台南市，震度2級地區為台北市、基隆市、屏東縣、澎湖縣。

資料來源：氣象署