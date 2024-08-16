獨／補3槍狙殺「鴨頭」！凶手捧2槍+42彈投案　內行人曝：武力展示

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區明華一路發生當街開槍案件，而涉嫌開槍的槍手身份曝光！35歲的楊姓槍手是屏東人，沒有槍砲相關的前科，不過犯案時相當冷靜，就連到派出所投案時，也是異常淡定，根本看不出來才剛殺了人。

這起槍擊案件就發生在15日中午11點多，楊姓槍手在明華一路槍殺屏東角頭「鴨頭」陳昫豪之後，就立即開車離去，但他沒有離開高雄逃亡，而是開著白色車輛直接前往了新莊派出所，停好車的楊姓槍手走進派出所內，正好碰上正趕著要出門處理槍擊案的員警，當下他向員警表示自己包包內有2把槍，同時有42發子彈，員警聽到當場愣了一下，剛剛殺了人，竟然會如此淡定的自行投案，而且在轄區內犯案，還知道管轄派出所的位置，選擇就到這裡投案，似乎一切早就準備好了。

▲楊姓男子是屏東人，沒有槍砲相關前科，犯案後相當冷靜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而員警當下就問了他的犯罪動機？他表示大約是50萬的賭債糾紛才憤而行兇，不過楊姓槍手「預謀」犯案的成份非常高，不但清晨事先埋伏在桌遊店的外面，等了大約6小時，看見「鴨頭」陳昫豪跟4名小弟出來之後，就立刻尾隨上去開槍，根據現場的監視影帶聲音，第一時間他連開了3槍，3名小弟立刻往桌遊店逃跑，而楊姓槍手也小跑步離開，但是過程中掉了彈夾，他又折回來撿，可能這時候他發現陳昫豪沒有死亡，於是又跑過去繼續補開3槍，隨後從容跑到自己備妥的白色轎車，開車離開前往派出所。

楊姓槍手開了6槍，其中2槍打中腹部，也讓「鴨頭」陳昫豪送命。警方從他繳出的作案槍械發現，2把槍都是「改造」，因此才會發生第一次開槍後掉彈匣！根據知情人士透露，楊姓槍手是35歲，屏東人，過往有從事詐團、六合彩簽賭，以及放高利貸，在道上沒有名氣，近期外頭疑似有欠錢，所以合理懷疑可能是有人用錢收買犯案，而且2把改造手槍加上近50顆的子彈，在黑市價格頂多不到30萬，用這個黑市價來討50萬的賭債，並不尋常，而且一口氣就繳出2把槍，42發子彈反而像挑釁的「武力展示」。

▲楊姓男子彎腰撿拾彈匣後，又回頭補開了3槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲左營槍擊，涉嫌人投案繳出槍械 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為了要偵破這起槍擊案件，高雄市警察局長林炎田不但悄悄下令全市擴大臨檢深夜，同時親赴案發地查訪以及到分局詢問楊姓槍手，楊姓槍手仍舊維持口供，強調為了50萬債務，不過他的犯案時的冷靜以及諸多細節，警方認為「買兇殺人的預謀犯案」非常高，正在搜集更多證據，不但要突破楊姓槍手心防，同時也建請檢察官將其聲押，迅速找出這起槍案背後的真正的幕後黑手以及原因。